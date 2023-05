Zu viele Sozialwohnungen? Taufkirchner Beamte wehren sich gegen unfaire Besoldung

Von: Laura May

Taufkirchens Benachteiligung durch zu viele Sozialwohnungen: Eine Petition an den Bayerischen Landtag soll diese Ungerechtigkeit kippen.

Taufkirchen – Durch die neue Regelung für Beamtenbesoldung im Freistaat hat Taufkirchen als einzige Landkreisgemeinde beim Orts- und Familienzuschlag seit April einen erheblichen Standortnachteil. Weil die Gemeinde so viele Sozialwohnungen hat, rutscht sie eine nachteilige Ortsklasse – Beamte werden deshalb schlechter bezahlt (wir berichteten).

Taufkirchner Beamte wehren sich mit einer Petition gemeinsam mit Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) gegen diesen Missstand. Sie kritisieren vor allem, dass Beamte und Richter ohnehin keinen Zugang zu den Sozialwohnungen haben.

Petition gegen Gesetz des Bayerischen Landtags: Für Wahlkampf genutzt

Abseits der Petition wird das neue Besoldungsgesetz längst für den laufenden Wahlkampf genutzt. Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer (CSU) informierte in einer Pressemitteilung über ihren Einsatz für eine Änderung der Taufkirchner Ortsstufenklasse gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler (CSU).

Unser Innenminister sollte sich für seine Feuerwehrleute und Polizisten einsetzen

Die Grünen Taufkirchner Gemeinderäte Gabi Zaglauer-Swoboda und Rudi Schwab kontern, ebenfalls in einer Pressemitteilung, dass die Unterhachingerin Schreyer selbst im Bayerischen Landtag sitzt, in dem das Gesetz verabschiedet wurde. „Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass Frau Schreyer die Gemeinden ihres Stimmkreises kennt und daher wissen müsste, dass die Durchschnittsmieten in Taufkirchen wegen der vielen Sozialwohnungen relativ niedrig sind.“

Die Grünen weisen außerdem darauf hin, dass auch das Wohngeld an der jeweiligen Ortsklasse hängt – ein Nachteil für alle sozial schwachen Taufkirchner. Die paradoxe Situation, dass Taufkirchen gerade wegen seiner vielen Sozialwohnungen ein sozialer Nachteil entsteht, war bereits Thema in einem Videogespräch mit Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU), Bürgermeister Sander, Landtagskandidat Maximilian Böltl (CSU) und Landrat Christoph Göbel (CSU). Heraus kam nichts.

Petition gegen Gesetz des Bayerischen Landtags: Kritik am Innenminister

Bürgermeister Sander will über seine Kontakte im Finanzministerium weiter Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. „Es wäre schön, wenn jemand das Problem erkennt“, sagt er. Außerdem steht er als Ansprechpartner der Beamten-Petition zur Verfügung. Nicht nur Rathausangestellte seien betroffen.Gemeinsam mit Polizeigewerkschaft, Berufsfeuerwehr, Landeslehrerverband und dem deutschen Beamtenbund hätte er gerne eine Musterklage geprüft. Der Zusammenschluss gelang nicht, persönlich will Sander keine Klage einreichen,

Seine Kritik richtet sich nun vor allem an Staatsminister Joachim Hermann (CSU): „Unser Innenminister sollte sich für seine Feuerwehrleute und Polizisten einsetzen.“

