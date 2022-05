Christine Himmelberg (SPD) aus Taufkirchen will für Landtag kandidieren

Von: Max Wochinger

Christine Himmelberg will für die SPD in den Landtag. © Privat

Die Newcomerin bewirbt sich um die Landtagskandidatur der Sozialdemokraten für den Stimmkreis München-Land-Süd.

Taufkirchen – Die Taufkirchnerin Christine Himmelberg (SPD) will kommendes Jahr in den bayerischen Landtag einziehen. Die politische Newcomerin bewirbt sich um die Landtagskandidatur der Sozialdemokraten für den Stimmkreis München-Land-Süd. Sie will die scheidende Abgeordnete Natascha Kohnen aus Neubiberg beerben.

Himmelberg, 33, ist mittlerweile Vorsitzende der SPD in Taufkirchen – ein Gemeinderatsmandat besitzt sie nicht. Erst 2017 war sie in die SPD eingetreten. „Die Wahl der AfD in den Deutschen Bundestag war für mich der politische Weckruf“, teilt die lesbische Frau mit, die damals noch die Öffnung der Ehe für alle gefeiert hatte. Noch am Abend der Bundestagswahl habe sie das Online-Eintrittsformular der SPD ausgefüllt.

Ihren politischen Fokus setzt sie auf die Themen Gesundheit und „New Work“

Himmelberg ist verheiratet und wohnt in Taufkirchen; geboren und aufgewachsen ist sie in München. Die Sozialdemokratin arbeitet in einer Agentur. Ihren politischen Fokus setzt sie auf die Themen Gesundheit und „New Work“. „Ich habe die Wandlung der Arbeitswelt selbst mitbekommen“, sagt sie. Arbeitnehmer würden verbrannt, Menschen müssten 24 Stunden am Tag erreichbar sein. „Die Flexibilität der Arbeitswelt muss mit gesetzlichen Regeln in Rahmen gebracht werden, sie darf für Arbeitnehmer nicht mit Ausbeutung enden.“

Zudem müsse „unser Gesundheitssystem grundlegend reformiert“ werden; die Teilhabe an medizinischer Versorgung etwa für Menschen aus Aying müsse einfacher werden. Es brauche „Hausarztbusse“, die wie Impfbusse zu den Menschen in die Orte fahre.

Himmelberg muss im September bei der Aufstellungsversammlung der Kreis-SPD die Delegierten von sich überzeugen. Ihr sei klar, dass sie mit der Abgeordneten Kerstin Schreyer (CSU) eine „harte Konkurrenz“ habe.