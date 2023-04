U5-Verlängerung steht vor dem Durchbruch

Von: Günter Hiel

Endstation Neuperlach-Süd? Wohl nicht mehr lang! Eine Verlängerung der Strecke nach Ottobrunn/Taufkirchen ist realistisch geworden. © Michael Westermann

Mit der U-Bahn-Linie U5 direkt aus München zum neuen Luft- und Raumfahrt-Campus Taufkirchen/Ottobrunn pendeln: Das soll nicht länger Wunschvorstellung bleiben. Die entscheidende Absichtserklärung ist jetzt unterschriftsreif.

Ottobrunn/Taufkirchen – Eine entsprechende Absichtserklärung, die einen verbindlichen Rahmen für die Entwicklung des TUM-Campus als neues Herzstück des Luft- und Raumfahrtstandorts Taufkirchen/Ottobrunn festlegen soll, haben Freistaat, Landkreis und die Gemeinden Taufkirchen und Ottobrunn in den vergangenen Monaten erarbeitet. Nun ist das Dokument unterschriftsreif. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung Landrat Christoph Göbel (CSU) ermächtigt, den Entwurf der Staatsregierung zur Entwicklung des Campus zu unterzeichnen – vorausgesetzt, die Gemeinden Taufkirchen und Ottobrunn erteilen ebenfalls ihre Zustimmung, meldet das Landratsamt.

In Neuperlach Süd müssen die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden

Es pressiert, denn nur wenn im Zuge der Realisierung des zweiten U-Bahn-Betriebshofs in Neuperlach Süd auch die baulichen Voraussetzungen für eine U-Bahn-Verlängerung geschaffen werden, kann die U5 später einmal in den Landkreis München rollen – und ohne verbindliche Absichtserklärung aller Beteiligten wäre das finanzielle Risiko für den Landkreis zu groß: Rund 23 Millionen Euro muss der Landkreis in die Hand nehmen. Geld, das der Landkreis zum Großteil zurückerhalten könnte; allerdings erst und nur dann, wenn die U5 wirklich nach Taufkirchen und Ottobrunn verlängert wird.

Dies wiederum wäre nur dann sinnvoll, wenn der Campus der Technischen Universität München (TUM) dort im vollen geplanten Umfang entsteht. Nach derzeitigen Plänen sollen künftig 55 Professuren mit mindestens 3000 bis 4000 Studenten dort unterkommen.

Parallel könnte zweigleisiger S7-Ausbau starten

Landrat Göbel freut sich über die Einigung zur U5-Verlängerung; das sei ein „äußerst positives Signal und eine erfreuliche Botschaft“ für alle Landkreis-Bürger. Auch die Chancen für einen Ausbau der S7 stehen laut Landratsamt gut. Parallel zu den Vorbereitungen für die U5 könnte der Freistaat zusammen mit den Stadtwerken München und der MVG im Rahmen der Errichtung des neuen U-Bahnbetriebshofes in Neuperlach Süd nun auch die Voraussetzungen für den zweigleisigen Ausbau der Strecke in Richtung Aying/Kreuzstraße schaffen.