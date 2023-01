Mit neuer Städtepartnerschaft kann Taufkirchen ukrainischer Gemeinde helfen

Von: Laura May

Teilen

Die SPD-Taufkirchen schlägt dem Gemeinderat eine „kommunale solidarische Städtepartnerschaft“ mit der westukrainischen 12 000-Einwohner-Gemeinde Peretschyn vor (Symbolfoto). © IMAGO/Raul Moreno

Die SPD-Taufkirchen schlägt dem Gemeinderat eine „kommunale solidarische Städtepartnerschaft“ mit der westukrainischen 12 000-Einwohner-Gemeinde Peretschyn vor.

Taufkirchen – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky haben im Oktober zur Bildung deutsch-ukrainischer Städtepartnerschaften aufgerufen. Die SPD-Taufkirchen unterstützt diese Idee der niederschwelligen Hilfe und schlägt dem Gemeinderat eine „kommunale solidarische Städtapartnerschaft“ mit der westukrainischen 12 000-Einwohner-Gemeinde Peretschyn vor. Aktuell sind der 4000 Binnenflüchtlinge zugewiesen.

Selbst acht mal bei Hilfsfahrten nach Peretschyn dabei gewesen

Die Idee kam von Michael Schanz von der Taufkirchner SPD. Er ist Mitglied der Bayerischen Ostgesellschaft und war selbst bereits acht mal bei Hilfsfahrten nach Peretschyn dabei. Die Stadt hat vor allem mit geflüchteten Menschen aus der umkämpften Ostukraine zu tun. „Dahin fliehen ganz andere Menschen als nach Deutschland“, sagt Schanz. Oft sind es arme und kranke Leute, die eine Flucht ins Ausland nicht bezahlen oder körperlich schaffen können.

Verbesserung der Lebensumstände

Die vorgeschlagene Städtepartnerschaft mit Peretschyn hätte laut Schanz nichts mit den „verstaubten Städtepartnerschaften zu tun“, wie wir sie kennen. Es ginge hier konkret um die Verbesserung der Lebensumstände vor Ort durch Sachspenden und Austausch – auch mit Ukrainer, die inzwischen in Taufkirchen leben. Durch den direkten Kontakt von Michael Schanz und der Ostgesellschaft wird verhindert, dass Hilfen und Spenden versickern. „Wir haben sehr gute Beziehungen zu den Menschen vor Ort“, sagt Schanz. „Das ist 100-prozentig korruptionsfrei.“

Es mangelt an Lebensmitteln, Kleidung, Heizmöglichkeiten oder medizinischer Versorgung

Die Abstimmung darüber, ob Taufkirchen die Städtepartnerschaft annimmt, ist im Gemeinderat am 26. Januar. Wie genau im Falle einer positiven Entscheidung geholfen wird, kann Taufkirchen selbst entscheiden – in Peretschyn mangelt es etwa an Lebensmitteln, Kleidung, Heizmöglichkeiten oder medizinischer Versorgung. „Natürlich bestimmt die Gemeinde, was sie dort finanzieren will“, sagt Schanz. Außerdem finanziert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) die Hilfsmaßnahmen bis zu 90 Prozent und bis 50 000 Euro. Gefördert werden in diesem Rahmen Maßnahmen wie: die Sicherstellung der lokalen Gesundheitsvorsorge, lokaler Katastrophenschutz, Selbsthilfeaktivitäten, um Auswirkungen der Krise auf die Bevölkerung und Geflüchtete in den Kommunen zu mindern oder Verwaltungstechnische Maßnahmen, um die kommunalen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten.

Mit einer positiven Entscheidung über die Städtepartnerschaft könnte der Taufkirchner Gemeinderat also beachtliche Bundesmittel nach Peretschyn bringen und so das Leid dort etwas mindern.