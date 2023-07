Polizei entdeckt durch Zufall ein kleines Waffenarsenal: Pistolen, Gewehre und Messer sichergestellt

Durch einen Zufall hat die Polizei am Samstag bei einer Wohnungsdurchsuchung ein kleines Waffenarsenal entdeckt. Mehrere Gewehre, Pistolen und Messer wurden sichergestellt.

Taufkirchen –Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Taufkirchen hat die Polizei am Samstag Gewehre, Pistolen und Revolver sowie verschiedene Messer und Munition entdeckt. Das teilte die Polizei heute mit. Der 58-jährige Bewohner wurde aufgrund von Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz angezeigt.

Rauchmelder piepte: Das Essen war angebrannt

Durch Zufall kam es zum Waffenfund: Gegen 17.45 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Feuerwehr über Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Taufkirchen-Am Wald informiert. Nachbarn hatten den Rauchmelder in der Wohnung des 58-Jährigen gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr Taufkirchen hatte die Ursache schnell unter Kontrolle: Auf dem Herd war das Essen angebrannt. Der 58-Jährige, der ein verheirateter deutscher Staatsbürger ist, wurde laut Polizei mit gut zwei Promille Alkohol von den Feuerwehreinsatzkräften aus der verrauchten Wohnung ins Freie geführt. Verwundert seien die Feuerwehrkräfte jedoch über die zahlreichen Waffen in der Wohnung gewesen, teilt der Kommandant mit.

Staatsanwaltschaft ordnet Durchsuchung an

Nachdem mehrere Polizeistreifen eingetroffen waren, durchsuchten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I die gesamte Wohnung und das dazugehörige Kellerabteil. Dabei wurden über zehn Waffen und Munition aufgefunden und sichergestellt: Pistolen, Revolver, Langwaffen und verschiedene Messer.

Nach der Anzeigenaufnahme wurde der stark alkoholisierte 58-Jährige, der sich zur Wehr setzte und daher vorübergehend auf die Polizeistation gebracht wurde, der aber bisher bei der Polizei nicht auffällig geworden war und in der Wohnung mit seiner Ehefrau gemeldet ist, wieder entlassen, teilt die Polizei mit. Das Kommissariat 25 (Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. mm