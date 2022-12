Wettlauf um günstige Gemeindewohnungen in Taufkirchen

Bewerbungen ab 1. Januar möglich

Von Laura May schließen

Der Gemeinderat Taufkirchen hat endlich die Vergaberichtlinien für 44 Gemeindewohnungen festgelegt, die Miete kostet zehn Euro pro Quadratmeter. Bewerbungen sind ab 1. Januar 2023 möglich.

Taufkirchen – „Auf ein Neues“ – eröffnete Zweiter Bürgermeister Michael Lilienthal (FW) die vorerst letzte Diskussion über die Inhalte der Wohnraumrichtlinie im Gemeinderat. Rund drei Jahre dauert die Arbeit an diesem Regelwerk nun bereits – Sondersitzungen, Streit und schweißtreibende Fitzelarbeit inklusive. Jetzt steht die Wohnungsvergaberichtlinie für die 44 Gemeindewohnungen am Riegerweg. Kosten: Zehn Euro pro Quadratmeter. Frühester Einzugstermin: 1. März.

Bezahlbarer Wohnraum macht Taufkirchen für Fachkräfte attraktiv

In der Sitzung wurde an den letzten Details der Richtlinie geschliffen. Erklärtes Ziel ist es, neben der Schaffung von bezahlbarem und sozialem Wohnraum, Taufkirchen für Fachkräfte attraktiv zu gestalten und damit dem Personalmangel entgegenzuwirken. Die Richtlinie sieht ein Punktesystem vor, durch das Bewerber aufgrund von sechs Kriterien eingestuft werden: Einkommen, Kinder, Wohnsitz in Taufkirchen, Pflege von Angehörigen, Ehrenamt/Vereinsarbeit und Eltern in Taufkirchen. Gerungen wurde in der vergangenen Sitzung vor allem noch um die Gewichtung der einzelnen Faktoren.

Es geht um Einkommen, Engagement, Verwurzelung in Taufkirchen und Arbeitskraft

Während die Fraktionen von Grünen und SPD den Faktor Einkommen gerne höher gewichtet hätten, wollten Freie Wähler, FDP und CSU lieber auch Engagement, Verwurzelung in Taufkirchen und Arbeitskraft höher werten. „Für wen machen wir denn diese Richtlinien?“, fragte David Grothe (Grüne). „Für Leute, die sich auf dem freien Markt keine Wohnung leisten können“, schickte er als Antwort hinterher. Peter Hofbauer (FW) stimmte zwar zu, sagte aber: „Die Wohnungsvergaberichtlinie zielt auch darauf ab, Taufkirchner im Ort zu halten.“

Einkommen macht 40 Prozent der Punkte aus

Nach jahrelangen Diskussionen zeigten sich in dieser letzten Debatte alle Fraktionen kompromissbereit und einigten sich auf einen Mittelweg. Prozentual wird das Einkommen nun 40 Prozent der Punkte ausmachen, Kinder und Wohnsitz jeweils 15 Prozent, Pflege von Angehörigen und Engagement in Ehrenamt oder Vereinen jeweils 11 Prozent und Eltern in Taufkirchen 8 Prozent.

Attraktiv für Mieter ohne gesetzlichen Anspruch auf Sozialwohnungen

Die Einkommensgrenzen für eine Bewerbung ermessen sich an Artikel 11 des Bayerischen Wohnraumfördergesetzes. Die Taufkirchner Gemeindewohnungen sind explizit für Menschen gedacht, die zwar keinen gesetzlichen Anspruch auf Sozialwohnungen haben, aber dennoch keine bezahlbare Wohnung in Taufkirchen finden können

Neue Vergaberichtlinie tritt am 1. Januar in Kraft

Die neue Vergaberichtlinie tritt am 1. Januar in Kraft und wird online und im Rathaus veröffentlicht. Bewerbungen gelten dann für das Kalenderjahr 2023. Der Gemeinderat war sichtlich erleichtert über den Abschluss dieser Richtlinie – der Beschluss wurde mit Applaus gefeiert.