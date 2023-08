Kontroverse in Taufkirchen: Messerschmitt-Straße bleibt

Seine Verdienste als Flugzeugbauer sind unbestritten, dennoch war Willy Messerschmitt in der NS-Zeit zumindest ein Mitläufer. Muss man ihn ehren?

Benennung

Von Laura May schließen

Nach langen Diskussionen ist die Entscheidung in Taufkirchen gefallen: Die Willy-Messerschmitt-Straße wird nicht umbenannt. Obwohl der Flugzeugbauer eine zweifelhafte Vergangenheit hat.

Taufkirchen – Die Willy Messerschmitt Straße in Taufkirchen wird nicht umbenannt. Das entschied der Gemeinderat mit 13:9 – CSU, Freie Wähler, Teile der SPD und Bürgermeister Sander (parteifrei) stimmten dagegen. Stattdessen kommen Zusatzschilder, die die Nähe des Ingenieurs zu NSDAP und SS sowie die Ausbeutung tausender Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge klarstellt. Dies beschloss der Rat mit 20:2 Stimmen.

Hildegard Riedmaier (CSU): „Er war ein genialer Flugzeugkonstrukteur.“

Vorangegangen war eine heftige Diskussion. CSU und Freie Wähler sahen in dem Umbenennungsantrag der Grünen mangelhafte Quellenangaben und zu wenig Respekt vor Messerschmitts technischer Leistung als Flugzeugbauer. Anlass für den Grünen-Antrag war die geplante Umbenennung des Messerschmitt-Zeichensaals an der TU. Für einige Gemeinderäte unverständlich. „Ich will keinen Menschen verurteilen, der zu dieser Zeit gelebt und gearbeitet hat“, sagte etwa Hildegard Riedmaier (CSU). „Er war ein genialer Flugzeugkonstrukteur.“

Opferrolle und Zwangsarbeit

Peter Hofbauer (FW) ging auf Konfrontation und kritisierte die vermeintlich schlechte Vorbereitung des Antrags, die Messerschmitts Opferrolle nicht beachte. Er sei von den Nazis unter Druck gesetzt, 1942 als Geschäftsführer abgesetzt und als Mitläufer entlastet worden. „Das finde ich einen Saustall“, sagte er mit Blick Richtung Grünen-Fraktion. Messerschmitts rechte Gesinnung, die Ausbeutung der Häftlinge sowie seine NSDAP-Mitgliedschaft stellte er nicht in Frage. „Dass er keinerlei Distanz zum System hatte, steht außer Frage“, sagte Hofbauer und schlug als Kompromiss die Zusatztafel nach Vorbild der Augsburger Messerschmitt Straße vor.

Ehrung der Person geht Grünen zu weit

Die Grünen hielten dagegen. Sie wollten nicht Messerschmitts Errungenschaften als Ingenieur schmälern. Aber: „Straßennamen sind nichts anderes als eine positive Ehrung“, sagte Waldenburg. Wer Willy Messerschmitt eine Straße widme, ehre die ganze Person, nicht nur die technische Leistung. Und auch wenn Messerschmitt selbst von den Nazis unter Druck gesetzt wurde – „Man hat immer eine Wahl.“ Ein Beispiel sei etwa Walter Klingenbeck, der als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus in Stadelheim erhängt wurde.

Nach 1945 war Flugzeugbauer für faschistisches Franco-Regime aktiv

Dass Messerschmitt auch nach Hitler noch mit Faschisten kooperiert habe, kritisierte Gabi Zaglauer-Swoboda (Grüne). Nach 1945 war der Flugzeugbauer unter anderem für das faschistische Franco-Regime in Spanien aktiv. „Da hat er an alte Verbindungen angeknüpft.“ Ob Messerschmitt aus politischer Überzeugung oder technischer Faszination arbeitete, bleibt unklar. Und auch Waldenburgs Frage bleibt schlussendlich unbeantwortet: „Müssen wir einem Mitläufer und Opportunisten eine Straße widmen?“