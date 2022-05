Windräder auch in Taufkirchen denkbar

Von: Doris Richter

Windkraft im Wald: Auch auf Taufkirchner Flur könnten sich bald einige Windräder drehen. © Dpa

Eine Untersuchung der Verwaltung hat ergeben, dass drei Windräder auf Taufkirchner Gebiet durchaus Sinn machen würden.

Taufkirchen – Sind Windräder auf Taufkirchner Gemeindegebiet überhaupt sinnvoll? Bevor die Diskussion darüber losgeht, wollte der Gemeinderat das klären. Unter Federführung von Klimamanagerin Patricia Friedlmeier ist die Verwaltung dieser Frage nachgegangen. Das Fazit: Grundsätzlich gibt es Potential für Windkraft. Der Bau von drei Windrädern sei durchaus anzudenken.

Herangezogen wurde unter anderem die Gebietskulisse Windkraft – eine Planungshilfe des Freistaats für Kommunen, die bayernweit Flächen ausweist, in denen Windenergienutzung voraussichtlich möglich ist. Demzufolge sei die Nutzung von Windkraft „im Einzelfall vielleicht möglicht“. Laut Energieatlas Bayern beträgt die Windgeschwindigkeit in Taufkirchen, gemessen in 160 Metern Höhe, im Jahresmittelwert 5,3 Meter pro Sekunde. Nicht allzu viel, bedenkt man, dass man bei einer Geschwindigkeit von 4,8 schon davon ausgeht, dass es sich nicht rentiert. Auch Nachbargemeinden hat man in Augenschein genommen: So liege etwa im Hofoldinger Forst die Windgeschwindigkeit durchschnittlich bei 5,7 in 166 Metern Höhe. Allerdings liegt der schon etwa 90 Meter höher als Taufkirchen. Dennoch: „Es gibt zumindest so viel Wind, dass es sich lohnt, nochmal genauer hinzuschauen“, so Friedlmeier. Doch das ist nicht so einfach: Windgutachten sind nicht billig, kosten zwischen 80 bis 100 000 Euro. Zudem gebe es da noch die 10H-Regel, die einen Mindestabstand von Windrädern bis zur nächsten Wohnbebauung vorgebe. Demnach käme in Taufkirchen gar kein Standort in Frage. Doch laut Friedlmeier gäbe es Möglichkeiten, wie eine Gemeinde diese umgehen könnte.

Strom für 8500 Haushalte

Auf der Pro-Seite stehen laut Friedlmeier weitere begünstigende Faktoren: Etwa, dass der Weg zum Netzanschluss – dem nahen Umspannwerk – in Taufkirchen kurz wäre und es zudem gut befahrbare Wege für größere Transporte gebe. Als möglicher Standort für drei Windräder – „damit es sich auch lohnt“ –, 250 Meter hoch und mit 160 Meter Rotoren-Durchmesser, käme ein Gebiet westlich der A8, südlich der 995 in Frage. Sie könnten Strom für etwa 8500 Haushalte liefern und man könnte so etwa 23 000 Tonnen an CO2 pro Jahr einsparen.

Eine Rechnung, die Grünen-Gemeinderat David Grothe gut gefiel: „Da lohnt es sich doch immer, eigenen Strom vor Ort zu produzieren.“ Auch Alfred Widmann (SPD) befand, „wir wären doch dumm, wenn wir das nicht machen“. Kritischer sah das Michael Lilienthal (FW): „Sind wir mit den Windgeschwindigkeiten nicht zu knapp an der Grenze zur Rentabilität?“ Und auch Paul Haberl (CSU) befürchtet, dass man sich da etwas „schönrede“. Auf dem Weg zur Taufkirchner Windkraft wäre laut Friedlmeier nun eine fundierte Untersuchung wichtig, ob das Unterfangen wirklich wirtschaftlich wäre.