Zähes Ringen um das neue Altenheim für Taufkirchen

Von: Doris Richter

Teilen

Grüne Oase: Die geplante Bebauung soll möglichst weit weg vom Hachinger Bach entstehen. © Doris Richter

Seit mehr als zwei Jahren ringt der Gemeinderat Taufkirchen um einen neuen Standort für ein Altenheim. Doch das Konzept eines Stadtplaners für einen Bebauungsplan am Winninger Weg hat das Gremium zuletzt in nichtöffentlicher Sitzung zerrissen. Jetzt gibt es zumindest einen kleinen Fortschritt.

Taufkirchen – Ein wenig verzweifelt wirkte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) zwischenzeitlich bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend. „Dann gibt’s halt irgendwann kein Altenheim mehr, dann wisst ihr aber auch warum“, raunte er am Rande heftiger Diskussion. Eigentlich sollte das neue Seniorenwohnheim, das am Winninger Weg gebaut werden soll, schon im Januar Thema in der öffentlichen Sitzung sein. Der Flächennutzungsplan sollte geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Ein Stadtplaner hatte ein Konzept ausgearbeitet. Doch dann wurde nur hinter verschlossenen Türen darüber geredet – und gestritten. Grüne und ILT wehrten sich gegen das Ausmaß der Bebauung, die neben dem Seniorenheim drei Gebäude für betreutes Wohnen und neun weitere für Wohnungen, unter anderem für Mitarbeiter vorsah. Der CSU gefällt der Standort ohnehin nicht – sie hätte das Seniorenwohnheim lieber am Oberweg gebaut. So wurde am Ende das Planungsgebiet wieder ordentlich beschnitten – deutlich weniger als die Hälfte sollte nur überplant werden.

„Das ist eine der schönsten Ecken Taufkirchens, dafür sollte man sich auch etwas Schönes überlegen – doch dafür braucht es Raum.“

Das zu beschließen, davor warnte Sander eindringlich in der jüngsten Sitzung. Ohne Not den Umgriff zu reduzieren halte er für falsch. „Das ist eine der schönsten Ecken Taufkirchens, dafür sollte man sich auch etwas Schönes überlegen – doch dafür braucht es Raum.“ Bauamtsleiter Stefan Beer hatte sich zwischenzeitlich noch eimal mit dem Planer zusammengesetzt und präsentierte dem Gemeinderat eine abgespeckte Version mit insgesamt neun Baukörpern und mehr Grün – die jedoch deutlich über die Grenze hinausging, die der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung zuletzt gezogen hatte.

Kritik an Vorschlag

Während Peter Hofbauer (FW) den „gefälligen Entwurf“ lobte und vorschlug, Baugrenzen festzulegen statt das Planungsgebiet zu eng zu beschneiden, war David Grothe (Grüne) ziemlich empört: „Wir hatten beschlossen, mit reduziertem Umfang zu planen. Warum gibt es dafür keinen Vorschlag?“ Die Planung gehe völlig am Beschluss vobei. Doch Sander warnte: „Diese Grundstücke müssen wir erst mal bekommen und das ist fraglich, wenn wir den Leuten keine wirtschaftliche Gegenleistung in Form von Baurecht anbieten.“ Zudem werde die Erschließung schwierig und man müsse viel näher mit der Bebauung an den Hachinger Bach ran. Dort aber sähe Sander lieber grüne Erholungsfläche, für die Senioren und die Bürger. Genauso soll zwischen den Gebäuden eine öffentliche Fläche für alle entstehen.

Baugrenze: Nur bis zur roten Linie soll die Bebauung reichen. Wobei ein Grundstück im Süden, das der Kirche gehört, nicht miteingeplant werden kann. google Maps © google maps

Die Senioren nah im Ort zu belassen, findet Maike Vatheuer-Seele (FDP) gut. „Mit einer Verkleinerung des Planungsgebiet limitieren wir uns zu sehr.“ Eine lockerere Bebauung mit Grün dazwischen könne es nur in größerem Umfang geben. Und ein größerer Abstand zum Hachinger Bach sei auf jeden Fall die bessere Lösung. Dieses Argument brachte auch Beatrice Brückmann (ILT) ins Wanken. „Dass wir näher an den Bach ran müssen, möchte ich eigentlich auch nicht.“

Neue Grenze für Baufenster

Paul Haberl (CSU) beantragte schließlich eine Sitzungsunterbrechung, die rege genutzt wurde für Diskussionen in den Fraktionen – und auch zwischen den Fraktionen. Am Ende verständigte man sich einstimmig darauf, eine Grenze für Baufenster zu ziehen – und zwar etwa von der Einmündung der Finkenstraße in die Straße Am Heimgarten gerade Richtung Süden bis zum Winninger Weg. Wobei nicht mehr als die neun Gebäude inklusive Altenheim entstehen sollen und der Freibereich zum Hachinger Bach weiter vergrößert werden soll. „Wir würden diese Kröte schlucken, obwohl wir da eigentlich gar keine Bebauung wollen“, sagte Paul Haberl. Und Peter Hofbauer meinte nur trocken: „Zumindest mal ein kleiner Fortschritt.“

Der Stadtplaner soll nun ein neues Konzept für dieses Gebiet erarbeiten. Der Plan wird dann erstmals auch öffentlich ausgelegt, damit sich die Bevölkerung dazu äußern kann. Dann wird erneut im Gemeinderat darüber diskutiert. Weiter gehen nun auch die Gespräche mit den Grundstückseigentümern. Nur ein Teil der Fläche gehört der Gemeinde selbst. Mit allen anderen Eigentümern muss man sich arrangieren.