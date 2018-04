Zerstörungsorgie in Tiefgarage in Taufkirchen

Wie die Vandalen haben unbekannte Täter in einer Tiefgarage in Taufkirchen geütet.

Taufkirchen - Am Mittwochabend haben sich vermutlich mehrere Unbekannte in einer Tiefgarage in der Eschenstraße in Taufkirchen ausgetobt. Sie besprühten ein geparktes Auto und schlugen bei einem anderen Fahrzeug die Heckscheibe ein. An der Wänden wurden mehrere Schmierereien aufgesprüht. Außerdem entleerten sie einen Feuerlöscher. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 089/615620. gü