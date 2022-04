Zu dicht, zu massiv, zu viel - Kritik an Plänen für Baugebiet westlich der Dorfstraße

Von: Doris Richter

So könnte es künftig aussehen westlich der Dorfstraße, geht es nach den aktuellen Plänen von Architekt Robert Wieser. Dem Gemeinderat passt die Bebauung so noch nicht. © Pläne: Wieser Architekten

Erneut ist ein Vorschlag für die Bebauung der Wiese an der Dorfstraße in Taufkirchen beim Gemeinderat durchgefallen.

Taufkirchen – „Wir sehen doch immer wieder das Gleiche, bei den Plänen ändert sich nicht wirklich etwas. Wir stimmen da auf keinen Fall zu“, machte CSU-Gemeinderat Stefan Haberl seinem Ärger in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Luft. Und fasste damit zusammen, was auch die anderen Fraktionen zuvor kritisiert hatten an dem neuen Vorschlag für die Bebauung der Wiese westlich der Dorfstraße.

Auf dem Grundstück nördlich des Winniger Wegs sollen Wohnhäuser entstehen. Das Thema ist nicht neu. Schon vor vier Jahren gab es erste Skizzen, wie das aussehen könnte. Passiert ist dann erst mal nichts. Dann wurde Architekt Robert Wieser vom Gemeinderat beauftragt, einen Bebauungsplan zu erstellen. Einen ersten Entwurf legte er dem Gremium vor etwa einem Jahr vor. Zwischenzeitlich war zudem eine Landschaftsplanerin im Gremium zu Gast, die ihre Zukunftspläne von Bachläufen, Beeten, Streuobstwiesen und Grünanlagen rund um die Häuser darlegte.

Sechs Gebäude geplant

Den alten Plan hatte Wieser bereits verschlankt: Vier Gebäude am Entenbach und drei rechtwinklige Gebäude zur Dorfstraße hin. Zu massiv befanden jedoch die Gemeinderäte. Auch die nächste, abgespeckte Version gefiel ihnen noch nicht. Jetzt versuchte Wieser erneut den Spagat zu schaffen und Investoren und Gemeinderäten gleichermaßen zufrieden zu stellen: drei Gebäude mit zwei Stockwerken plus Dach am Entenbach, zwei davon mit Querriegeln, und drei, rechtwinklige Gebäude mit drei Geschossen plus Dach, ebenfalls mit Querriegeln zur Dorfstraße hin. Zwischen ihnen Sichtachsen und mittendurch soll ein Rad- und Fußweg führen.

Die CSU ist „nach wie vor sehr skeptisch, dort überhaupt zu bauen“, sagte Hildegard Riedmaier, die die Wiese einst als „einen der schönsten Flecken Taufkirchens bezeichnete“. Nach wie vor zu dicht seie die Pläne. „Am Entenbach sind wir eigentlich von Doppelhäusern ausgegangen.“ Auf die Querbauten an den Gebäuden möchte sie gern verzichten. „Es hat sich nicht viel verändert“, befand auch Gabi Zaglauer-Swoboda. Sie wies daraufhin, dass ein Weg durch die Gebäude nicht reiche. „Es braucht unbedingt zumindest einen Gehweg an der Dorfstraße.“ Das sah auch Alfred Widmann (SPD) so. Auch er möchte die Gebäude an einigen Ecken kürzen. „Dass das alles ökologisch werden sollte, davon sieht man nichts“, kritisierte Beatrice Brückmann (ILT). Zu massiv seien die Gebäude und zu nah den Grundstücksgrenzen.

Wunschliste für Architekten

Am Ende legte sich der Gemeinderat erneut auf eine To-Do-Liste für den Architekten fest: Das Gremium will bis zur nächsten Sitzung, in der das Thema behandelt wird, reduzierte Baukörper, einen Fußweg an der Dorfstraße, konkrete Zahlen zur Geschossfläche und will wissen, wo die Einfahrten für die Tiefgarage vorgesehen ist. Peter Hofbauer (FW) schlug außerdem vor, die Häuser an der Dorfstraße dafür um ein Stockwerk höher zu machen. „Wenn wir schon Fläche versiegeln, sollten wir zumindest in die Höhe gehen“, fand er. Zudem entspreche es der Topologie des Geländes dort eher.