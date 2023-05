Zwei Frauen verletzt bei Unfall am Vatertag in Taufkirchen

Von: Günter Hiel

Bei einem Unfall am Oberweg in Taufkirchen sind am Donnerstag zwei Frauen verletzt worden.

Taufkirchen - Am Vatertag gegen 16 Uhr fuhr ein 29-jähriger Münchner mit seinem Wagen auf dem Oberweg in Taufkirchen in Richtung Unterhaching. An der Kreuzung zur Waldstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 76-jährige Münchner auf der Waldstraße in Richtung Oberweg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw, meldet die Polizei.

Fahrerin und Beifahrerin verletzt

Dabei wurden die 76-Jährige sowie die Beifahrerin des 29-Jährigen leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.