Ticker: Coronavirus im Landkreis München - Rapider Anstieg: Jetzt 200 Fälle im Landkreis

Das Coronavirus versetzt den Landkreis in Ausnahmezustand. Schulen werden geschlossen, Veranstaltungen reihenweise abgesagt und die Gemeinden richten Corona-Testzentren ein.

In vielen Gemeinden entstehen Testzentren

Eine Brauerei verzichtet auf Pacht, um Wirte in der Krise zu unterstützen

Die Fallzahlen steigen nun rapide

In Ottobrunn ist der Wahlleiter infiziert. Der Bürgermeister muss in Quarantäne

Das Coronavirus hat längst den Landkreis München erreicht. In unserem Ticker halten wir Sie zum Coronavirus auf dem Laufenden. Alle bisherigen Infos finden Sie in unserem vorhergegangenen Ticker.

Update 20. März, 13.50 Uhr: Das Catering-Unternehmen Lunemann aus Kirchheim musste alle seine Lieferwagen abmelden, weil ihm das Geschäft durch die Corona-Krise komplett weggebrochen ist. Wenigstens die gelagerten Lebensmittel hat der Caterer retten können - mit einem spontanen Ladenverkauf.

Gesundheitsamt: Fallzahl steigt rapide

Update 20. März, 13.30 Uhr: Mittlerweile gibt es im Landkreis München 200 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen; 66 mehr als noch am Vortag. Die aktuelle Fallzahl veröffentlichte das Landratsamt am Freitagmittag. In einem Pressegespräch am Donnerstag hatte Gesundheitsamtsleiter Gerhard Schmid erklärt, dass dies auch mit den vielen Teststationen in den Gemeinden zusammenhänge, die nun für einen Anstieg der Meldezahlen sorgen. Doch es zeigt auch, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Um diese Entwicklung einzudämmen, hat Ministerpräsident Markus Söder am Freitagmittag unter Strafandrohung weitreichende Ausgangssperren für ganz Bayern verkündet, die bereits um Mitternacht inkraft treten.

Coronavirus-Ausbruch im Rathaus: Wahlleiter infiziert, Bürgermeister in Quarantäne

Update 19. März 17.45 Uhr: Viele Mitarbeiter des Rathauses Ottobrunn müssen in Quarantäne - mitsamt dem Bürgermeister. Der Wahlleiter und zwei weitere Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 infiziert.

Verständnis für Ausgangssperren: Landrat informiert zum aktuellen Stand der Corona-Epidemie im Kreis München

Update 19. März, 17.33 Uhr: In einem Pressegespräch am Donnerstag, bei dem er zusammen mit Gesundheitsamtsleiter Gerhard Schmid über den aktuellen Stand im Landkreis München informierte, hat Landrat Christoph Göbel (CSU) Verständnis für möglicherweise bevorstehende bayernweite Ausgangssperren geäußert. Wenn sich die Bevölkerung des Risikos nicht bewusst sei, dem sie durch das Schaffen von Übertragungswegen vor allem die ältere Bevölkerung aussetze, „dann kann der Staat nicht anders“. Göbel hoffe jedoch

Update, 19. März, 11.10 Uhr: Auch in Haar und in Oberhaching werden heute Coronavirus-Teststationen eröffnet.

Inzwischen breitet sich eine große Welle derHilfsbereitschaft im Landkreis aus. Junge Menschen und Vereine bieten Älteren und anderen Risikopersonen an, den Einkauf und andere Besorgungen zu übernehmen.

Aying: Brauerei verzichtet auf Pacht, um Wirten zu helfen

Die Ayinger Brauerei verzichtet auf die Pacht, um ihre Wirte zu unterstützen. Auch andere Ladenbesitzer hoffen jetzt auf die Kulanz der Vermieter.

Update: 17.08 Uhr: Mund auf, Stäbchen rein, Abstrich nehmen, persönliche Daten erfassen: So läuft es seit vergangenem Freitag im Coronavirus-Testcenter im Unterhachinger Ortspark an der Wallbergstraße. In Abstimmung zwischen Landrat Christoph Göbel und Bürgermeister Wolfgang Panzer ist die Teststation eingerichtet worden, nachdem es am Lise-Meitner-Gymnasium wegen des Coronavirus schon früh zu den ersten Schulschließungen gekommen war. Für die logistische Organisation sowie das Ermitteln von Kontaktpersonen nachgewiesenermaßen Infizierter ist die Gemeinde Unterhaching zuständig, den medizinischen Part stemmt das Ärztenetz Unterhaching unter Leitung von Dr. Klaus Straßburg. Dem Irrglauben, jeder könne sich hier auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen, schiebt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl einen Riegel vor. Er ist vom Bürgermeister zum Leiter des Corona-Krisenstabs ernannt worden und betont:„Es werden nur Patienten getestet, die von ihrem Hausarzt dazu eingeladen wurden oder die eine behördliche Aufforderung erhalten haben.“ Dies sei vielen nicht bewusst – Hötzl berichtet von Spaziergängen, die sich plötzlich spontan in die Warteschlange einreihen und fragen: „Ich habe eventuell Symptome, können Sie mich bitte testen?“ Nein, genau das gehe nicht – ins Corona-Testzelt kommen nur Patienten mit offizieller Verordnung durch Ärzte oder Gesundheitsbehörden. Bis dato sind in Unterhaching etwa 100 Corona-Tests durchgeführt worden.

Update, 18. März, 12.39 Uhr: In den Gemeinde Unterhaching, Straßlach und Hohenbrunn soll es in den nächsten Tage neue mobile Teststationen geben. In Hohenbrunn soll diese auf dem Gelände des Bauhofs im Gewerbegebiet Hohenbrunn (Muna) errichtet werden, so die Gemeinde. Die Hohenbrunner, bei denen ein begründeter Verdacht auf eine Corona-Virus-Infektion besteht und eine ärztliche Überweisung haben, werden nach einer vorherigen Terminvereinbarung in einer sog. „Drive-Through-Anlage“ getestet. Die Tests können durchgeführt werden ohne das Auto verlassen zu müssen. Die Ergebnisse liegen innerhalb von 24 bis 48 Stunden vor. Die Station ist auch für die Putzbrunner und Grasbrunner gedacht.

Update, 16.35 Uhr: Die Geschäftsleitung der Sportpark Ottobrunn GmbH hat beschossen das Phönix-Bad ab Montag, 16. März, zu schließen. Von der Schließung sind alle Einrichtungen betroffen, Freizeitbad, Sauna und Wellness sowie das Restaurant „Nefeli“.

Update, 15.3., 15.43 Uhr: Die Gemeinde Haar richtet eine Koordinationsstelle für einen Einkaufsdienst ein. Hier sollen sich sowohl die Haarer melden, die zur Risikogruppe gehören oder derzeit in Quarantäne sind und Unterstützung bei Besorgungen benötigen - und natürlich auch alle, die sich in der Lage sehen, zu unterstützen. Bei weiteren Frage: dechent@gemeinde-haar.de, Telefon 089 - 46002-302.

Update 18.26 Uhr: Die Ämter und Kommunen im Landkreis München schalten in den Krisenmodus. Vielerorts sollen nun Teststationen für das Coronavirus, um den steigenden Infektionszahlen Herr zu werden.

Update 18.17 Uhr: Der Lehrbetrieb an der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg wird unverzüglich bis auf weiteres eingestellt (aktuell bis zum 14. April).

Update 17.30 Uhr: Der MVV stellt ab Montag, 16. März, bis Freitag, 3. April, für drei Wochen den Regionalbusverkehr im Landkreis München auf „Ferienfahrplan“ um.

Auch die Stadt Unterschleißheim baut ein Corona-Testzentrum auf. Ab Montag, 16. März, sind das Unterschleißheimer Freitzeitbad AquariUSH, alle städtischen Sportstätten sowie die Volkshochschule und die Stadtbibliothek geschlossen. Schon ab Samstag, 14. März, ist die Saunalandschaft gesperrt.

Update 17.14 Uhr: Immer mehr Menschen tun sich im Landkreis zusammen und wollen vor allem Älteren und vorerkrankten Risikopersonen helfen. Damit diese sich nicht unnötig gefährden, bieten freiwillige Helfer an, Einkäufe und Erledigungen zu übernehmen. In Schäftlarn etwa sind es einige Studenten, die bereit wären, im gesamten Landkreis zu helfen. Melden kann man sich bei Fadi Mansour unter E-Mail: mansour.fadi1@yahoo.de, oder unter der Mobilfunknummer 0152/27 63 80 52. „Es gibt sicherlich viele Menschen da draußen, die sonst niemanden haben, der dies für sie tun kann. In dieser Zeit ist es wichtig, dass jeder Einzelne mit dazu beiträgt das Risiko zu verringern und diese schwierige Zeit gemeinsam zu überwinden“, sagt Mansour. In Unterhaching bieten JU und CSU einen Lieferdienst an. Unter der E-Mail-Adresse einkaufservice@juuhg.de oder unter 089/13 07 28 02 können hilfsbedürftige Bürger das Team kontaktieren. Angegeben werden sollte die Lieferadresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme im Bedarfsfall, die benötigten Waren und der präferierte Supermarkt. Im Laufe der kommenden Woche werden die Waren besorgt und kostenfrei nach Hause geliefert. Dieser Lieferdienst ist laut Pressemitteilung zunächst auf eine Dauer von vier Wochen angelegt und wird bei Bedarf verlängert. In Pullach ruft die Gemeinde zur Solidarität auf und bittet Bürger, für ältere oder kranke Nachbarn Besorgungen zu übernehmen. „In Zeiten wie diesen ist Mitmenschlichkeit ein besonders hohes Gut“, schreibt die Gemeinde auf ihrer Facebook-Seite. Wer noch mehr bedürftigen Menschen helfen will, kann sich bei der Seniorenbeauftragten Annegret Riquarts im Pullacher Rathaus melden per E-Mail unter ehrenamt@pullach.de oder unter Tel. 089/74 47 44 71. Sie nimmt alle Helfer in eine Liste auf und koordiniert den Ablauf. Auch die Nachbarschaftshilfe Pullach kümmert sich um Hilfsbedürftige und ist erreichbar unter Tel. 089/12 09 26 96 (sicher besetzt Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr).

Update, 13. März, 16.21 Uhr: Das Erzbistum München und Freising sagt aufgrund der Lage im Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 (Coronavirus) alle öffentlichen Gottesdienste ab. Diese Regelung gilt ab sofort bis zum Freitag, 3. April. Beerdigungen finden weiterhin statt, aber ohne ein Requiem (Totenmesse). Taufen und Trauungen sollen, genauso wie Firmungen, verschoben werden. Die Kirchen bleiben zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Nahezu alle Veranstaltungen im Landkreis werden abgesagt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die Veranstalter.

Auch Handballspiele, Basketballspiele und die Volleyballspiele werden abgesagt. Der Bayerische Fußballverein entscheidet am Freitagvormittag, ob und inwieweit der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

Einige Gemeinde richten Corona-Testzentren ein, wie zum Beispiel in Ismaning, Oberhaching und Grünwald.

Alle Schulen im Landkreis München bleiben zu: Auf Anordnung von Ministerpräsident Markus Söder werden am Montag (16. März) bis Ende der Osterferien alle Schulen, Kindergärten und Kitas in Bayern geschlossen.