Mit dem Neun-Euro-Ticket zum Bergwandern

Von: Martin Becker

Teilen

Eine luftige Tour ist die Überschreitung vom Herzogstand zum Heimgarten – im Norden schimmert blau der Kochelsee. © Berg Edition Reimer

Per Bus und Bahn vom Landkreis in die Alpen: Buchautor Michael Reimer stellt 40 ÖPNV-Touren in den bayerischen Hausbergen vor.

Landkreis – Das Neun-Euro-Ticket ist in aller Munde – nicht nur jetzt in den Pfingstferien, sondern sogar bis Ende August, also in die Sommerferien hinein. Den Bergfreunden, egal on organisiert in den Sportvereinen oder privat unterwegs, eröffnet das neue Möglichkeiten für die Tourenplanung? Warum nicht mal aufs Auto verzichten und von daheim aus mit Bahn und Bus in die Berge starten? Mehr noch: Wenn man nicht zurück zum geparkten Auto muss, bieten sich Touren mit unterschiedlichen Start- und Endpunkten an. 40 solcher Touren in den bayerischen Hausbergen hat der Buchautor Michael Reimer in seinem neuen Wanderführer „Die schönsten Streckenwanderungen mit dem ÖPNV“ (20,95 Euro) zusammengestellt. Sämtliche Touren beinhalten Hinweise auf die erste Abfahrt und die späteste Ankunft passender Züge ab dem Münchner Hauptbahnhof. „Alle Wandervorschläge sind so konzipiert, dass sie zwischen der ersten und letzten Tagesverbindung mit Bus und Bahn bequem zu schaffen sind“, sagt der Autor.

20,95 Euro kostet der neue Führer mit ÖPNV-Streckenwanderungen rund um München. © Berg Edition Reimer

Michael Reimer geht es mit seinem, Tourenbuch darum, einen Beitrag zu leisten zum ambitionierten Ziel „klimaneutral bis 2030“ des Deutschen Alpenvereins. Ein Umdenken bei der Mobilität sei dabei der größte Hebel.

Überschreitungen und Durchquerungen

Okay, keine Frage, bis zum entlegensten Parkplatz geht es mit dem Auto oft schneller. Aber, hält Michael Reimer dagegen: keine Parkplatzsuche am Zielort, Vor- und Nach-Genuss der Tour durch Literaturstudium und Eindrücke beim Bahnfahren, lockere Kommunikation in der Gruppe, auch ein „Fahr-Bier“ ist im ÖPNV kein Promille-Problem. Und, vor allem: Es lassen sich Überschreitungen und Durchquerungen durchführen, die mit dem Auto arg umständlich wären.

Der Autor hat Freude bei der Recherche: Michael Reimer, hier auf dem Weg zum Simetsberg, legt viel Wert auf die Genauigkeit seiner Tourentipps. © Berg Edition Reimer

Ein paar Beispiele gefällig? Von Oberammergau nach Ohlstadt; vom Walchensee nach Eschenlohe; vom Isar- ins Loisachtal; von Arzbach nach Benediktbeuern; von Bad Wiessee nach Lenggries; von der Valepp nach Kreuth; vom Leitzach- ins Jenbachtal; vom Tatzelwurm nach Oberaudorf.

„Es erschließen sich Streckenwanderungen, die selbst bewährte Freunde des ÖPNV so noch nicht erlebt haben dürften“, sagt Michael Reimer über seine Tourenauswahl. Bei 20 von ihnen ist eine Hüttenübernachtung möglich, vier Mehrtagestouren führen nach Tirol, zwölf Wanderungen eignen sich auch im Winter. Generell gilt: einfach mal das Auto daheim stehen lassen, sich in Bus und Bahn setzen – und Bergtouren auf neue Art erleben.