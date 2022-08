Gramüller-Hengst rast in Rekordzeit zum Derbysieg

Zieleinlauf beim „127. Deutsche Traber-Derby“ mit dem jubelnden Thorsten Tietz im Sulky: Das Gespann siegt in höllisch schnellen 1:12,0 Minuten. © Hans Springer

Der Hengst Days of Thunder dominiert in Berlin mit Fahrer Thorsten Tietz in neuer Rekordzeit beim „127. Deutschen Traber-Derby“.

Aschheim – Mit einem bayerischen Triumph endete das „127. Deutsche Traber-Derby“ vor einer riesigen Kulisse in Berlin. Stattliche 325 226 Euro an Preisgeld standen über dem europaweit beachteten „Rennen der Rennen“, in dem die aus vier Vorläufen qualifizierten besten deutschen Vierjährigen an den Start gingen. Den Sieg holte sich dabei der vom Aschheimer Marcus Gramüller vorbereitete und gemanagte Days of Thunder in der Hand seines ständigen Fahrers Thorsten Tietz. Der laufgewaltige Hengst imponierte bereits zwei Wochen zuvor als sicherer Vorlaufsieger und ging diesmal mit einer Siegquote von 40:10 als Herausforderer des haushoch favorisierten Usain Lobell (Robin Bakker) an den Start.

Thorsten Tietz brachte den Braunen gut in die Partie und lag gleich an fünfter Position, während vorne Lorens Flevo (Michael Nimczyk) an Rob The Bank (Jaap van Rijn) vorbei die Spitze übernahm. Nun drohte dem Aschheimer außen ein hartes „Rennen ohne Führpferd“, doch da neben ihm bereits Usain Lobell herankam, riskierte Tietz einen frühen wuchtigen Vorstoß, der ihm vor den Tribünen das Kommando einbrachte.

Nun hatte er mit Days of Thunder das Heft des Handelns in seiner Hand und diktierte dem Favoriten fortan einen Rennverlauf in der „Todesspur“. Der ließ sich trotz extrem scharfer Pace letztmals gegenüber nicht abschütteln und Seite an Seite ging es durch den Schlussbogen.

Siegerehrung: ( v.l.) Besitzer Johann Holzapfel, Thorsten Tietz, Rennstall-Manager Marcus Gramüller, Pflegerin Lisa-Sophie Zimmer und Trainer Robert Gramüller. © Hans Springer

In der Distanz gab Thorsten Tietz dem Gramüller-Crack den Kopf frei, der auf den letzten Metern feinen Kampfgeist zeigte und den nicht lockerlassenden Usain Lobell mit einer Länge Vorsprung knapp, aber sicher in Schach hielt. Rang drei dahinter ging dichtauf an den Vorlaufsieger Grand Ready Cash (Dion Tesselaar).

Days of Thunder sorgte – nach einer meisterlichen Glanzfahrt von Tietz – in höllisch schnellen 1:12,0 Minuten für Derby-Rekordzeit und holte sich bei seinem zehnten Lebenssieg eine neue persönliche Bestmarke. Der Gramüller-Hengst brach damit die schon seit einem Jahrzehnt andauernde Dominanz von holländischen Besitzern im „Deutschen Traber-Derby“, und das begeisterungsfähige Berliner Publikum feierte den bayerischen Sieger frenetisch als „Einen der Ihren“. Mit Thorsten Tietz und dem Derby-Pokal auf den Schultern konnte Marcus Gramüller die ganze Zielgerade entlang die Ovationen der jubelnden Menge entgegennehmen.

Kein Rennglück hatte hingegen der Aschheimer Rudi Haller mit dem starken Vorlaufsieger Teatox, dem ebenfalls große Hoffnungen galten. Er fand mit dem an der Innenkante eingemauerten „Stall Wieserhof“-Hengst unterwegs keine Passage zum Angriff und der bis zum Schluss festsitzende Teatox musste sich, ohne sein enormes Können zeigen zu können, letztlich mit dem fünften Rang begnügen. HANS SPRINGER