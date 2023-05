Training einer Rennradgruppe endet mit Sturz - Oberhachinger fährt Radlerin auf

Von: Carina Ottillinger

Die Rennradfahrerin musste nach dem Sturz mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild). © IMAGO / HärtelPRESS

Ein Radfahrer aus Oberhaching fuhr bei einem Wendemanöver einer Rennradfahrerin auf. Die beiden waren als Radgruppe unterwegs. Die Frau verletzte sich schwer.

Oberhaching - Ein gemeinsames Radtraining in Egling im Landkreis Bad Tölz endete für eine Sportlerin im Krankenhaus. Bei einem Wendemanöver kam es am gestrigen Donnerstag, 4. Mai, gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße TÖL 21 zu einem Fahrradunfall.

Ein Teil einer Rennradgruppe war kurz hinter Ergertshausen verkehrt gefahren und wollte auf der Straße umdrehen. Plötzlich fuhr ein 57-jähriger Oberhachinger einer 47-jährigen Münchnerin leicht auf, so dass die Rennradlerin zur Seite stürzte.

Die Frau verletzte sich dabei schwer am Bein. Ein Rettungswagen musste sie in ein Krankenhaus bringen. Am Rennrad der Verletzten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (pm)