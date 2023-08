TSV Schleißheim trauert um Dieter Frey

Teilen

Dieter Frey ist im Alter von 85 Jahren gestorben. © TSV Schleißheim

Das engagierte Ehrenmitglied leitete über 30 Jahre lang die Leichtathletik-Abteilung des TSV Schleißheim - jetzt ist Dieter Frey im Alter von 85 Jahren gestorben.

Oberschleißheim – Der TSV Schleißheim trauert um sein Ehrenmitglied Dieter Frey, einem langjährigen verdienten Vereinsmitglied. Der Oberschleißheimer starb im Alter von 85 Jahren. „Wir danken für seine über 30-jährige Abteilungsleitung, seine tatkräftige Mitarbeit auf dem Sportplatz, seine geduldige Kleinarbeit am Schreibtisch und stets loyale und freundschaftliche Zusammenarbeit. Wir werden ihn stets in sehr angenehmer Erinnerung behalten als einen zuverlässigen, sehr engagierten und fairen Sportsmann“, sagte die Vorsitzende des TSV Schleißheim, Rena Nagel. „Unsere besondere Anteilnahme gilt seiner Frau, seinem Sohn und seinen Enkeln.“

2009 war Dieter Frey vom Landkreis München mit dem „Ehrenpreis für bürgerliches Engagement“ ausgezeichnet worden. Der Oberschleißheimer war vor seiner Vereinstätigkeit aktiver Skilehrer bei „Sport Schuster“. 1990 kam er mit der Leichtathletik des TSV Schleißheim über seinen Sohn Markus in Berührung. „Und schon damals brauchte man Menschen, die nicht ,Nein‘ sagen und Ämter übernahmen. Nach einem Umbruch in der Abteilung mit neuen Trainern war Dieter am Start und wurde Vereinsmitglied und zugleich Abteilungsleiter. Von Anfang an machte er mehr als nötig und brachte frischen Wind in die damals noch überschaubare Abteilung“, erinnert sich Gerhard Gaggermeier vom TSV Schleißheim.

Dieter Frey hat immer für den sozialen Zusammenhalt seiner Gruppen gesorgt. Durch die geschickte Förderung und Integration seines „Jungtrainers“ Martin Kallmeyer wurde unter seiner Leitung die Leichtathletik-Abteilung sportlich immer erfolgreicher. Aus Kindergruppen wurden Jugendgruppen, aus denen neue Trainer erwuchsen. Aus dem ersten Trainingslager mit acht Sportlern wurden zwei pro Jahr mit bis zu 30 Teilnehmern in Kroatien und Italien. Aus einem Athleten mit einer Bayerischen Silbermedaille wurden zunehmend viele goldene, silberne und Bronzemedaillen.

Der Verein gilt mittlerweile als bayerisches Mehrkampf-Zentrum mit Deutschen Vize-Meistertiteln in der Mannschaft. Der TSV Schleißheim wurde 2015 vom Bayerischen Leichtathletik-Verband mit dem Preis „Beste Nachwuchsarbeit“ ausgezeichnet.

Über viele Jahre fungierte Dieter Frey auch im Leichtathletik-Bezirk Oberbayern als Revisor. Zusätzlich begann er seine Trainerkarriere voranzutreiben und stieg bei der Herren-Gymnastik ein. Bis zum Jahr 2021 war er viele Jahrzehnte lang Abteilungsleiter der Leichtathletik sowie Übungsleiter bei den Turnern und beim Skitraining des TSV. „Wie kein anderer hat es Dieter in vielen Jahren verstanden, in ein Team zu investieren, Trainer und Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen und selbst im Hintergrund die Fäden zusammenzuhalten und auch mal anzuziehen“, sagt Martin Kallmeyer vom TSV Schleißheim in seiner Würdigung des Verstorbenen.