Erster Sieg im ersten Spiel - U21 der SpVgg Unterhaching siegreich beim Landesliga-Comeback

Die Fans der SpVgg Unterhaching dürfen seit dieser Saison wieder zwei Mannschaften anfeuern. © Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching stellt seit dieser Saison wieder eine U21. Diese gewann auch gleich ihr erstes Spiel mit 4:1 gegen den TSV Gersthofen.

Haching - Die U21 der SpVgg Unterhaching, die außer Konkurrenz in der Landesliga Südwest antritt, hat ihr erstes Spiel gewonnen mit 4:1 gegen den TSV Gersthofen gewonnen. Die sehr junge Hachinger Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 18,3 Jahren musste allerdings früh einen Rückschlag hinnehmen, als der Unparteiische schon nach drei Minuten auf den Punkt zeigte. Den fälligen Elfmeter verwandelten die Hausherren zum 1:0.

Jedoch fingen sich die Vorstädter und nur wenige Minuten später servierte Aaron Keller für Nico Nollenberger, der zum 1:1 traf. Kurz vor der Pause war es wieder Keller, der dieses Mal für Josef Gottmeier auflegte, und der traf zum 2:1-Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit hatten die jungen Vorstädter vor dem Tor wieder den besseren Riecher und so traf Gottmeier nach Vorlage von Luke Ambach zum 3:1 (61.), ehe Fynn Seidel in der 82. Spielminute auf Keller vorlegte und dieser den 4:1- Endstand aus Hachinger Sicht besorgte.

Hachings Bundesligateams waren ebenfalls in Testspielen im Einsatz. Während die U19 gegen den FC Bayern eine 1:5-Niederlage hinnehmen musste (Torschütze Tim Hoops), unterlag auch die U17 gegen Dynamo Dresden. „Wir sind sehr unglücklich in das Spiel gestartet und haben früh ein Gegentor bekommen (2.). Danach haben wir gute Ansätze gezeigt und diese aber leider nicht belohnt.

Man merkt, dass wir in den letzten Wochen viel trainiert haben und in der Halbzeit viel durchgewechselt haben. Auch danach haben wir uns gute Chancen rausgespielt, haben aber auch diese leider nicht genutzt“, so Hachings neuer U17- Coach Daniel Bierofka. Punktspielstart ist in vier Wochen. (mm)