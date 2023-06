Über 1000 Gäste strömen zum Johannifest in Aschheim

Von: Andreas Sachse

Teilen

Über 1000 Besucher und somit deutlich mehr, als der FC Aschheim erwartet hatte, strömen zum Johannifest ins Helenental. © Andreas Sachse

Erstmals seit 2018 lodert wieder meterhoch das Feuer im Aschheimer Helenental - über 1000 Besucher kamen zu der beliebten Veranstaltung.

Aschheim – Für Johanni ist man eigentlich eine Woche zu früh dran. Das Hochfest der Geburt Johannes des Täufers wird gewöhnlich am 24. Juni gefeiert. Ähnlich schaut es heuer mit Sonnwend aus: Auch der mit dem Johannifest eng verbundene Sommerbeginn fällt ein paar Tage später an. Nachdem die Feierlichkeiten fünf Jahre in Folge ausgefallen waren, nahmen es die Aschheimer, wie es kam: Weit über 1000 Leute zogen am Wochenende ins Helenental.

Bis zu sechs Meter hoch lodert in Aschheim das Johannifeuer – die Feuerwehr passt auf, dass nichts passiert. © Andreas Sachse

Für 1100 Gäste hatte der FC Aschheim auf dem in einer Talmulde sich ausbreitenden Grün eingedeckt. Da das Fest zu Johanni-Sonnenwend seit 2018 an Corona und ungünstigen Witterungen gescheitert war, ging man im Sportverein von einer durchaus gesteigerten Nachfrage aus. Dass sämtliche Plätze an den arrangierten Biertischen besetzt waren, lange bevor die Feuerwehr in der Dämmerung die Glut an dem fast drei Meter hohen Holzstapel entzündete, überraschte den FCA-Geschäftsstellenleiter Sigi Weiß dann doch: „Wir hätten ja gedacht, den Platz einigermaßen voll zu bekommen, wenn´s vom Wetter passt“, konstatierte Weiß merklich berührt. „Aber solch ein Andrang!“

Sowohl für Johanni als auch für Sonnenwend steht das Feuer als vorchristlicher Brauch. Mittsommer wird bisweilen sogar auf einen steinzeitlichen Kalender zurückgeführt. Das Johannisfeuer soll Dämonen abwehren, Krankheiten, Schaden vom Vieh und Misswuchs bei Kindern vereiteln. Stellvertretend dafür steht das „Hanslverbrennen“, das mancherorts noch ausgeübt wird. Die lodernden Strohpuppen sollen zudem Hagel abwenden.

Auf das martialische Hanslbrennen verzichtete man in Aschheim. Stattdessen bemühte der FCA augenzwinkernd die Wissenschaft: „Sonnenwenden“, heißt es auf der Homepage des Vereins, „sind die Zeitpunkte, in denen die scheinbare geozentrische ekliptikale Länge der Sonne 90 oder 270 Grad beträgt.“ Schön, jetzt wissen wir´s!

Philosophische Gedanken am Steckerlfischstand

Am Steckerlfischstand philosophieren derweil Joachim und Ralf über die Bedeutung von Sonne und Feuer für Johanni. Gerade die Sonne ließ den FCA so manches Mal im Stich. Oft genug hätte ein unerwünschter Regenguss das Fest ins Wasser fallen lassen, rekapitulierte Joachim Hobmeier, während er einen fertigen Steckerlfisch in Zeitungspapier wickelte. „Wurde auch Zeit, dass es endlich wieder losgeht“, pflichtete Ralf Magnus bei, während seine Gattin, die Susi vom Förderverein des FCA, nebendran Bier ausschenkt.

Heuer riss die Arbeit an der Theke und am Steckerlfischstand nicht ab. In den 1970er Jahren unter Sigi Weiß sen. übernahm der FCA die Verpflichtung, Johanni auszurichten. Seit 20 Jahren ist man im Helenental. Seither würden sich Vereine die Aufgabe solidarisch teilen, Aschheimer Feste zu veranstalten, sagte Club-Sprecher Felix Kirschbaum: Die Feuerwehr übernimmt den Maibaum, die Burschen das Dorffest. Das Weinfest organisieren die Hoaßn Hasn. Der FCA beschließt die Saison mit dem Wiesnfest im Herbst.

Feuerwehr sorgt für Abkühlung

Und schon loderte das Feuer prachtvoll auf. Flammen züngelten fünf, sechs Meter in die Höhe. Binnen Minuten wichen die Leute vor der schneidenden Hitze. Feuerwehrleute kühlten die Szenerie mit Wasser aus dem nahen Teich, das sich wie Sprühnebel um die Flammen legte.

Dass die Gemeinde heuer keinen Termin für die Johanni-Nacht auf den 24. Juni anbieten konnte, vermochte Sigi Weiß jun. angesichts der Stimmung im Helenental zu verschmerzen. Nächstes Jahr soll zumindest der 21. frei sein, ist ihm zugetragen worden. Also an Mittsommer, dem längsten Tag und der kürzesten Nacht des Jahres. „Damit wären wir schon mal näher dran.“