Umschlagplatz am S-Bahnhof

Irgendwie können jetzt alle Parteien im Ottobrunner Gemeinderat zufrieden sein. Das Mietradsystem bleibt außen vor, aber doch nicht ganz.

Ottobrunn – Bringen Mieträder etwas oder nicht? In der Gemeinde Ottobrunn gab es in dieser Frage widerstreitende Ansichten. Jetzt ist man zu einer Lösung gekommen. Martin Thorn von der Umweltabteilung weilt noch im Urlaub, stattdessen führte Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) selbst die Feder und arbeitete die Sitzungsvorlage zum Thema Mietradsystem aus. Mit Verve. Er rät, das ist keine Überraschung, weiterhin von einer Einführung einer Ottobrunner Flotte ab, der Gemeinderat folgte ihm darin auch mehrheitlich. Zu Testzwecken jedoch soll es im nächsten Sommer eine mobile Station für zwölf Fahrräder in der Ottobrunner Ortsmitte geben, die exakte Stelle steht noch nicht fest.

Ohne sie wird es nichts mit der Verkehrswende

Zwar beherbergt die Gemeinde Ottobrunn selbst keine eigenen Mietradstationen, dient aber nichtsdestotrotz als Umschlagplatz. 629 Räder wurden demnach im vergangenen Jahr in Ottobrunn abgestellt, 488 ausgeliehen. Die meisten am S-Bahnhof und an der Kreuzung Rosenheimer Landstraße/Putzbrunner Straße, wie Benjamin Bracher von der MVG anhand einer Karte zeigte. Er war geladen und stellte aus seiner Sicht dar, dass die Mieträder für die Verkehrswende unabdingbar seien und zur Daseinsfürsorge gehörten. Andere Landkreisgemeinden stellten fest, dass die Nutzung zunehme. Eine genaue Evaluation konnte nicht vorgenommen werden, da die Zahlen der einzelnen Gemeinden nicht öffentlich sind. Die SPD war aber zufrieden, dass zum Thema diesmal ein Experte vor Ort war. Wie berichtet, hatte Sabine Athen vor den Sommerferien den Bürgermeister dafür kritisiert, keine wirkliche profunde Entscheidungsgrundlage vorgelegt zu haben. Sie machte gegenüber dem Münchner Merkur keinen Hehl daraus, dass sie einem Mietradsystem sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Aber die Mehrheitsverhältnisse stünden im Moment nicht bereit. Ihre Fraktion könne aber gut mit dem Beschluss einer mobilen Teststation leben.

Effekt kaum nachweisbar

Für Bürgermeister Loderer stellt sich in der Hauptsache die Frage, ob die Mieträder die ÖPNV-Angebote sinnvoll ergänzen und etwa die „letzte Meile“ zwischen ÖPNV-Haltepunkt und Wohnung ausgleicht und so das Gesamtsystem effizienter und für den Nutzer attraktiver macht. Im Erfolgsfalle müsste also die Einführung von Mieträdern dazu führen, dass mehr Menschen via Mieträder vom Auto auf Bus oder Bahn umsteigen: „Dieser Effekt ist beim Mietradsystem derzeit kaum nachweisbar.“ Verteufeln jedoch wolle er die Mieträder aber nicht. In München hält er sie für sinnvoll.

Die Grünen-Fraktion hätte gerne das große Paket mit fünf festen Stationen genommen. Tania Campbell findet sich aber mit einer Testphase im nächsten Jahr ab. Und so hielt der Gemeinderat am Ende am Beschluss fest, nämlich keine verankerten Stationen aufzubauen. Eine Beteiligung an den Kosten Hohenbrunns für eine Station am Ottobrunner Bahnhof ist nicht vorgesehen.