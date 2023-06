Unbekannter zündelt an einem Zeitungskasten herum – Feuerwehrmann entdeckt den Brand

Ein Unbekannter zündelte an einem Zeitungskasten herum. Ein größeres Feuer entbrannte glücklicherweise nicht.

Ein unbekannter Täter setzte am Mittwochmorgen einen Zeitungskasten in Ottobrunn in Brand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ottobrunn – In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 31. Mai, zündete ein bislang unbekannter Täter in Ottobrunn Zeitungen in einem Zeitungskasten am Straßenrand an.

Gegen 6 Uhr bemerkte ein Passant den bereits erloschenen Brand. Der Mann ist selbst Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er nahm daher die noch glimmenden Zeitungen und trat die Glut aus.

Neben einigen verbrannten Zeitungen sind auch die Kunststoffabdeckung des Zeitungskastens beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am Mittwoch, 31. Mai, im Bereich der Ottostraße, Pestalozzistraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße (Ottobrunn) etwas bemerkt?

Zeugen sollen sich im Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. (pm)