Lkw fährt auf Sattelzug auf: Rettungshubschrauber landet auf A8

Zwei Lkw haben am Dienstagabend für eine kurzzeitige Sperrung der A8 gesorgt. Sie waren aufeinander gekracht - so heftig, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.

Hofoldinger Forst - Ein Auffahrunfall hat am Dienstagabend auf der A8 für eine kurzzeitige Streckensperrung geführt, als gegen 17.30 Uhr ein Lkw in einen Sattelzug krachte.

Die Lkw waren in Fahrtrichtung München unterwegs, als zwischen der Anschlussstelle Hofoldinger Forst und dem Kreuz München-Süd das Unglück geschah. Dabei war einer der Fahrer so schwer eingeklemmt worden, dass vorsichtshalber ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Für die Landung des Helikopters wurde deshalb die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Schon kurze Zeit später konnte der Hubschrauber aber wieder abdrehen, danach wurde der Verkehr auf zwei Streifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der rechte Streifen war am Dienstagabend noch wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt.

Nach ersten Informationen hatten die Lkw-Fahrer Glück im Unglück, niemand soll schwerer verletzt worden sein. Zwischenzeitlich hatte sich in Richtung München ein etwa vier Kilometer langer Stau gebildet.

