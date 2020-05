Unfallflucht auf der A8 bei Hofolding

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Samstag, 9. Mai, gegen 15 Uhr auf der A8 bei Hofolding.

Hofolding - Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges geriet am Samstag gegen 15 Uhr auf der A8 bei Hofolding in Fahrtrichtung München ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, meldet die Polizei. An der Leitplanke wurden mehrere Felder beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Zwei Fahrspuren rund eine Stunde lang gesperrt

An der Unfallstelle blieben im Anschluss mehrere Fahrzeuge rechts am Standstreifen stehen. Beim Eintreffen der Streife war jedoch kein Zeuge mehr vor Ort. Die zwei linken Fahrstreifen der A8 mussten zur Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens gab es keinen größeren Rückstau.

Zeugenaufruf

Die Autobahnpolizei Holzkirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08024/9073-0.

