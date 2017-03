Unfallverursacherin  (21) meldet sich bei Polizei

Straßlach - Weil er einem entgegenkommenden roten Kleinwagen ausweichen musste, ist – wie berichtet – ein BMW am Samstag erst von der Fahrbahn abgekommen und dann in den Gegenverkehr gekracht. Bei der Polizei hat sich jetzt die 21-jährige Studentin gemeldet, die den roten Kleinwagen lenkte.

Die junge Frau aus dem südlichen Münchner Landkreis hatte laut Zeugen gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und war mitten auf der Fahrbahn gefahren, so dass der 23-jährige BMW-Fahrer ins Bankett ausweichen musste. Am Sonntag gab die 21-jährige Studentin ihre Beteiligung an dem Unfall zu. Sie habe den Unfall noch im Rückspiegel wahrgenommen, musste sich dann aber auf die Kurve vor ihr konzentrieren, heißt es im Polizeibericht. Als sie im Rückspiegel nichts mehr sah, sei sie im Schockzustand weitergefahren. Sie vertraute sich ihrer Mutter an und begab sich gemeinsam mit ihr zur Polizeiinspektion. Beu dem Unfall war ein Fiat-Fahrer leicht verletzt worden. mm