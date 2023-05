Ungleichgewicht: Welche Generation wie stark in den Gemeinderäten des Landkreises München vertreten ist

Lokalpolitik für Jung und Alt?

Von Anna Liebelt schließen

In den Gemeinde- und Stadträten des Landkreises sind die Altersgruppen sehr ungleich vertreten. Das hat unsere Autorin herausgefunden. Vor allem unter 30 findet man kaum jemanden.

Landkreis – Weisheit ist wichtig. Nicht ohne Grund gibt es Ältestenräte. Hier geht es aber nicht um Altersdiskriminierung, sondern um ein Abbild der Realität. Denn Fakt ist: Der Landkreis München wird zum großen Teil von den 50- bis 70-Jährigen regiert. Mehr als jeder dritte Kommunalpolitiker ist älter als 50 – unter 40 sind dagegen nur knapp 13 Prozent.

Der Münchner Merkur hat bei ausgewählten Kommunen die Geburtsjahre der Stadt- und Gemeinderäte angefragt. Das sind insgesamt 175 Köpfe aus sieben Landkreiskommunen. Aying und Straßlach-Dingharting sollen dabei den südlichen Landkreis abdecken. Im Norden wurden der Stadtrat Garching sowie die Gemeinderäte in Haar und Unterföhring untersucht. Die goldene Mitte bilden Ottobrunn und Neubiberg.

Mit 63 Lokalpolitikern sind die 50- bis 59-Jährigen die größte Gruppe in den ausgewählten Gremien, dicht gefolgt von den 60- bis 69-Jährigen mit 44 Vertreten. Dagegen sitzen gerade mal 13 Personen zwischen 30 und 39 Jahren in den Kommunalparlamenten – in der Altersgruppe 70 bis über 80 Jahren sind es sogar zwei Leute mehr. Die kleinste Gruppe bilden die unter 30-Jährigen mit neun Köpfen. Aus den Zahlen ergeben sich einige weitere Beobachtungen – hier sind die fünf eindrücklichsten:

■ Die Bevölkerung des Landkreises wird in den ausgewählten Kommunalparlamenten nicht altersgerecht vertreten

Laut Landesamt für Statistik (Stand 2021) sind 42,7 Prozent der wahlberechtigten Menschen im Münchner Speckgürtel über 50 Jahre alt. In den politischen Gremien sind es aber knapp 70 Prozent – ein enormes Auseinanderklaffen. Besonders bei der jungen Generation zeigt sich die Kluft: 13 Prozent der Landkreisbewohner sind zwischen 18 und 30 Jahre, wohingegen die Gruppe in den Kommunalparlamenten gerade einmal 5,2 Prozent ausmacht.

■ Die Stadt Garching und die Gemeinde Ottobrunn sind die ältesten Gremien der Auswahl

Mit jeweils knapp über 80 Prozent dominiert in den beiden Kommunalparlamenten deutlich die Gruppe der über 50-jährigen Ehrenamtler. In der Stadt Garching sind sogar die Hälfte aller Stadträte zwischen 50 und 59 Jahre alt. Und ganze sieben Köpfe des 25-Mann starken Gremiums sind über 60 Jahre. Ähnlich sieht es in der Gemeinde Ottobrunn aus: Insgesamt 20 Mitglieder sind zwischen 50 und 69 Jahre alt – sogar fünf über 70-Jährige sind im Gemeinderat vertreten. Im Vergleich dazu schaut es bei den unter 40-Jährigen sehr schlecht aus: Nur drei sind der Gruppe in Ottobrunn zuzuordnen. In der Stadt Garching gibt es niemanden.

■ Neubiberg hat, nach Altersgruppen betrachtet, den ausgewogensten Gemeinderat

Von den insgesamt 25 Gemeinderatsmitglieder ist in Neubiberg knapp die Hälfte unter 50 Jahren. Drei Altersgruppen vertreten dabei sogar eine gleich starke Lobby. So sitzen jeweils vier Gemeinderäte zwischen 30 und 39, 40 und 49 sowie 50 und 59 im Kommunalparlament. Einen Ausreißer stellen nur die 60- bis 69-Jährigen mit acht Köpfen dar. Das macht hingegen die relativ stark vertretene junge Generation der 20- bis 39 Jährigen mit sieben Mitgliedern wieder wett. Ebenfalls recht ausgeglichen ist das Gremium in der ländlichen Region Straßlach-Dingharting mit vergleichsweise starken 41 Prozent unter 50 Jahren.

■ Der außergewöhnliche Gemeinderat Haar

Tatsächlich gibt es in keinem anderen untersuchtem Ort so viele über 70-Jährige, wie in Haar. Und das mit Abstand: Knapp ein Viertel macht die Gruppe dort aus. Drei Gemeinderäte sind hier sogar über 80 Jahre alt – allesamt von der SPD. Auch die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen ist in keiner anderen Kommune so präsent, wie in Haar. Mit sechs Mitgliedern steht die Gemeinde in der Auswahl an der Spitze.

■ Es gibt drei Unterföhringer Gemeinderäte unter 30 –zwei sind sogar jünger als 25

Mit 21, 23 und 27 Jahren sind in Unterföhring gleich drei Gemeinderäte der jüngste Altersgruppe zuzuordnen. Stellvertretend für die Generation unter 30 sitzen dort Saran Diané (Grüne), Klara Mörike (PWU) und Stefan Zehetmair (PWU). Dennoch dominiert auch hier, wie bei vielen anderen Landkreiskommunen, die Generation der über 50-Jährigen mit 72 Prozent.

Der Landkreis München hat 29 Kommunen. Ausredaktionellen Gründen können nicht alle abgebildet werden. Um dennoch einen flächendeckenden Überblick zu erhalten, wurde also eine zufällige Auswahl von Kommunen aus dem Norden, Süden und der Mitte getroffen.