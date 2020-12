Impfstart im Landkreis: Deutlicher Zeitaufwand für Vorbereitung und Dokumentation

Die 100-jährige Theresia von Grün war die erste Seniorin bayernweit, die am Sonntag im Seniorenzentrum Unterföhring gegen das Coronavirus geimpft wurde. Der Münchner Merkur war dabei.

Unterföhring – Ihren Humor hat Theresia von Grün auch nach 100 Lebensjahren nicht verloren. „Jetzt wird serviert“, sagte sie, als eine Mitarbeiterin der Malteser auf einem silbernen Tablett die ersten fünf Spritzen hereintrug. Dann ging alles blitzschnell: den gestreiften Pullover hochziehen, Oberarm desinfizieren. „Wir müssen in den Muskel rein“, hatte Dr. Dirk Wiepcke ihr vorab erklärt. Es sei ein bisschen wie beim Dart: „Mit den Fingern die Hautstelle nehmen, genau zielen, beherzt reinstechen.“ Um 10.20 Uhr erfolgte im Seniorenzentrum an der Hofäckerallee in Unterföhring eine der bayernweit ersten Impfungen gegen das Coronavirus. Als Zweite kam, exakt 51 Minuten später, das altersmäßige Gegenstück an die Reihe: Yvonne Gemmler (18), die jüngste Auszubildende der Pflege-Einrichtung.

+ Alte Dame und junge Auszubildende: Theresia von Grün (100) und Yvonne Gemmler (18) erhalten die ersten Corona-Impfungen. © Dieter Michalek

Eine Stunde bis zur Impfung

Dass aller Anfang schwer ist, zeigte sich zum Impfstart in Unterföhring. Dort hatte das Seniorenzentrum unter Leitung von Dorothea Homann alles bestens vorbereitet, von den Räumlichkeiten bis zur obligatorischen Impf-Aufklärung und diversen Formularen zu den Patientendaten. „Das ist perfekt organisiert hier“, lobten unisono Dr. Wiepcke und Joachim Görtz, der Leiter der Landesgeschäftsstelle des „Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste“. Und trotzdem verging eine Stunde zwischen dem Eintreffen der tiefgekühlten Impfdosen in zwei Malteser-Kleinbussen und dem Verabreichen der ersten Spritze.

Impfstart im Landkreis: Technische Tücken

Nahezu militärisch strukturiert bauten die Malteser ihre Ausrüstung auf, alles lief wie am Schnürchen. Bis auf die Sache mit dem Internet. „Wer hat wann wo was bekommen? Eine genaue Dokumentationen der Impfungen ist essenziell“, sagte Dr. Wiepcke. Dafür gibt einen speziellen Zugang zu einer Datenbank – doch das Passwort zum mobilen W-Lan-Stick fehlte dummerweise. Also musste improvisiert werden, die Heimleiterin suchte nach einem Kabel, um den Datenbankzugang zu ermöglichen. Erst dann konnte es losgehen.

Größte Sorgfalt beim Umgang mit dem Impfstoff

Eigentlich ging alles straff los. Als die Malteser-Busse um 9.20 Uhr vorfuhren, warteten sie zunächst mit laufendem Motor. „Weil der Impfstoff ja kühl gehalten werden muss“, erläuterte Horst Weber, eine stämmige Erscheinung. Der die Frage, wo denn die Polizeibegleitung sei, lächelnd so beantwortete: „Wenn einer wie ich fährt, langt das schon.“

+ Fingerspitzengefühl: Melina Miehling zieht die erste Corona-Spritze auf. © Dieter Michalek

Aber auch die Vorbereitung der ersten fünf Spritzen dauerte eine Weile. „Da ist größte Sorgfalt gefragt! Bisher hatten wir nur Übungsmaterial und eine Menge Schulungen“, sagte Dr. Wiepcke. Die Prozedur, von ihm scharf beobachtet, ist präzise vorgeschrieben: Eine Kollegin entnimmt der Tiefkühlbox aus einem gelben Kästchen das Glasfläschchen mit dem lila Deckel – darin ist der Impfstoff. „Den darf man auf keinen Fall schütteln – er muss zehn Mal vorsichtig geschwenkt werden“, sagt der Arzt. „Andernfalls würde die Proteinhülle, die den Impfstoff ummantelt, zerspringen. Das ist ein ganz fragiles Molekül!“ In diesem Sinne fast andächtig erfolgt die Vorbereitung der ersten fünf Spritzen, so viele lassen sich auf einer Dosis mit verdünnender Kochsalzlösung herstellen. Immer schön sachte also, jede Handbewegung muss sitzen. Sind die Spritzen aufgezogen, bestehen maximal sechs Stunden Zeit, um sie zu verabreichen.

Impfstart im Landkreis: 100-Jährige nimmt es gelassen

Über Nutzen und Risiko der Corona-Impfung hat sich Theresia von Grün vorab aufklären lassen, mit Hilfe ihres Neffen Christoph (59). „Hast du gut geschlafen?“, fragt er sicherheitshalber. Ja, es passt alles. Als 100-Jährige wird sie danach routinemäßig länger beobachtet als die üblichen fünf Minuten. Aber auch nach einiger Zeit: keine Ausfallerscheinungen, die Fiebermessung ergibt 36,5 Grad. Die betagte Dame nimmt es gelassen, kommentiert eher amüsiert das Drumherum mit der komplexen Dokumentation: „Papiere, Papiere, Papiere.“ Auch bei Yvonne Gemmler (18), der Auszubildenden („Ich habe ein bisschen Angst, mache das aber für den Job“) geht alles glatt. Und als einer der Nächsten lugt Altbürgermeister Klaus Läßing (84) durch die Tür: „Wann bin ich dran?“

Impfstart im Landkreis: Mobile Impfteams rücken in Oberhaching aus

