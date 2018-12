220 Millionen Euro sind zu teuer: Das reiche Unterföhring begräbt Tunnel-Pläne

Die Blechlawine bleibt: 220 Millionen Euro für eine 2,7-Kilometer-Röhre waren schlussendlich sogar dem wohlhabenden Unterföhring zu teuer. Nun hoffen viele Gemeinderäte auf den ÖPNV.

Unterföhring – Einen Tunnel bauen, mitten durch Unterföhring. Die Blechlawine, die morgens und abends die Münchner Straße verstopft, würde unter der Erde verschwinden. Die Unterföhringer CSU hat diese Idee im Kommunalwahlkampf 2014 aufgebracht. Bisher war sie eher vage. Jetzt steht fest: 220 Millionen Euro würde ein 2,7 Kilometer langer Tunnel kosten. Das war SPD und Grünen zu viel. Am Donnerstag hat die Gemeinderatsmehrheit das Projekt mit 11:9 Stimmen begraben.

Wie könnte so ein Tunnel realisiert werden? Und welche Verkehrsentlastung würde er bringen? Ingenieur Bertram Ostermeier vom Büro PSP Tunneling Engineers präsentierte den Räten die Machbarkeitsstudie, die sie auf Antrag der CSU 2015 in Auftrag gegeben hatten. Das Fazit: Auf der oberirdischen Ortsdurchfahrt würde es 50 bis 60 Prozent weniger Verkehr geben.

Der Nutzen ist also durchaus groß, aber auch die Herausforderungen sind enorm. „Es ist schon ein recht umfangreiches Bauwerk und Unterföhring ist auch nicht so klein“, sagte Ostermeier. Er präsentierte einen Tunnel, der zwischen Mitterfeldallee und Hofäckerallee beginnt und zweispurig auf 2,7 Kilometern verläuft. Autos könnten darin 80 km/h fahren. „Was dann ausgeschildert wird, ist eine andere Frage.“ Der tiefste Punkt liegt 24 Meter tief. Links und rechts führen Äste zu den Seitenstraßen ab. Nördlich des Mittleren Isarkanals endet das Bauwerk auf Ismaninger Flur vor der Autobahnbrücke.

Tunnel durch Unterföhring? So lange würde es dauern, bis er fertig ist

Eine offene Bauweise schließt Ostermeier allerdings aus. Beim Unterföhringer S-Bahntunnel war sie möglich, von oben konnten Schächte ausgehoben werden. Dem kurvigen Verlauf der Münchner Straße kann der Tunnel aber aus Sicherheitsgründen nicht folgen. Für eine begradigte Trasse gibt es jedoch keinen freien Korridor. „Das heißt, man muss den Tunnel unterirdisch mit einer Tunnelbohrmaschine graben“, erlärte Ostermeier. Mindestens zwölf Jahre veranschlagt er für Planung, Realisierung und Inbetriebnahme. „So etwas dauert gewisse Zeit.“

Bettina Mäusel (CSU) ist weiterhin vom Straßentunnel überzeugt. „Die Vision wird endlich greifbar. Es lohnt sich an ihr weiter zu arbeiten, auch wenn die Kosten momentan sehr hoch sind.“ Man stehe ganz am Anfang. Mäusel ist sicher, dass das Projekt bezuschusst werde. CSU-Fraktionssprecher Manfred Axenbeck überraschen die Kosten nicht. „Starnberg macht es vor, da ist der Tunnel ähnlich lang.“ Die PWU ist offen für das Projekt, will es aber aktuell nicht weiterverfolgen wegen der vielen anderen Bauprojekte, die die Gemeinde beschäftigen, sagt Dritter Bürgermeister Johann Zehetmair.

Die SPD lehnt das Großprojekt ab. Nicht nur wegen der horrenden Kosten, sie hält einen Straßentunnel auch für überkommen. „220 Millionen sprengen die Dimensionen, sogar für eine Gemeinde wie Unterföhring“, sagte Thomas Weingärtner: „Wir müssten Darlehen aufnehmen.“ Das „Tunnel-Gespenst“ sollte endlich verschwinden, fordert Weingärtner. Stattdessen sollte man ein Verkehrskonzept mit den Nachbargemeinden schmieden. Diese Einstellung hält Mäusel für unverantwortlich gegenüber der nächsten Generation: „Wir müssen den Mut haben, eine Vision zu verfolgen“, entgegnet sie. Das Kurzak-Gutachten habe für das Jahr 2030 täglich 30 000 Autos auf der Münchner Straße prognostiziert. „Das heißt, morgens und abends eine Stunde lang im Stau stehen, das ist wertvolle Lebenszeit.“ Das Projekt zu den Akten zu legen, hält sie für unverantwortlich: „Das ist eine Vision, für die werde ich kämpfen.“

Doch auch für die Grünen ist der Tunnelbau der falsche Weg: „Sie schaffen noch einmal mehr Autoverkehr.“ Man müsse neue Wege gehen. „Begraben wir das Thema“, fordert er. Auch SPD-Fraktionssprecher Philipp Schwarz fordert „ein modernes Mobilitätskonzept“: „Wenn die U4 bis Englschalking verlängert wird, hängen wir uns da dran. Das wäre sinnvoller.“