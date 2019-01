550 Kilometer zu Fuß durch die israelische Wüste: Was dieses Paar aus Unterföhring erlebt hat

Hitze, Dürre, wunde Füße: 550 Kilometer sind die Targowniks durch die israelische Negev-Wüste gewandert. Und haben es nicht bereut.

Unterföhring – 30 Grad, mitten in der Wüste Negev in Israel. Daniel Targownik (51) aus Unterföhring trägt einen 20 Kilo schweren Rucksack, darin sind Zelt, Schlafsack, Wechselkleidung, eine Essensration und vier Liter Wasser. Diese Nacht wird er mit seiner Ehefrau Paula Zimerman-Targownik (53) im Freien übernachten. Zuvor sitzen die beiden Abenteurer und Filmproduzenten vor dem Gaskocher und machen Couscous mit Suppenpulver und Cabanossi. Das Ziel des Ehepaares im vergangenen Februar: Sie wanderten ab Tel Aviv den Israel National Trail (INT) entlang – 550 Kilometer nach Eilat, acht Wochen lang durch die Wüste zum südlichsten Zipfel des Landes.

+ Wasser ist das A und O: In der Hitze des Negev leert Paula Zimerman-Targownik eine von ungezählten Flaschen – per Smartphone organisierte das Ehepaar Wasserdepots an der Wanderstrecke durch die Wüste. © Daniel Targownik

Kurz zuvor hatte Daniel Targownik seinen 50. Geburtstag gefeiert: „Manche machen einen dekadenten Urlaub in einem schönen Hotel“, sagt er. Mittlerweile sitzt er wieder auf dem Wohnzimmersessel in seinem verschneiten Haus in Unterföhring und schaut zurück: „Für mich war es der größte Luxus, mir Zeit zu nehmen und zu einem einfacheren Leben zurückzufinden, das man als Student hatte.“

Insgesamt ist der Israel National Trail, hebräisch Shvil, rund 1050 Kilometer lang und führt von Dan im Norden Israels quer durchs Land, vor 23 Jahren wurde er eröffnet: „Man kann ihn ein bisschen vergleichen mit dem Jakobsweg, aber er hat keinen religiösen Hintergrund“, sagt Paula Zimerman-Targownik. Die Eltern von drei Töchtern wanderten etwa die Hälfte der Strecke und ließen den nördlichen Teil aus. Insgesamt wurde der Weg so geplant, dass man die verschiedenen Landschaften Israels zu sehen bekommt und keinesfalls in Gefahr kommt, man wandert also nie im Gazastreifen oder der Westbank, den Gebieten, in denen um die Siedlungsrechte gestritten wird.

Die Targowniks kennen das Land: Sie stammt ursprünglich aus Brasilien, er aus München. Die beiden haben sich an der Universität Tel Aviv kennengelernt, an der sie Film studiert haben. Ihr Abenteuer durch den Negev starteten sie ebenfalls in Tel Aviv – machten von dort aus zunächst Tageswanderungen, abends ließen sie sich mit dem Auto wieder in die hippe Stadt am Mittelmeer zurückkutschieren. Das haben sie so geplant, denn: „Wir waren anfangs noch nicht so fit“, sagt sie und lacht: „Daheim sind wir eigentlich total unsportlich. Wenn wir mal in die Alpen gehen, dann tut uns meistens alles danach weh.“

+ Weggefährten: Im Negev sind Kamele unterwegs. © Daniel Targownik

Aber die Unterföhringer nahmen die Herausforderung an: Nach einigen Probewanderungen kamen sie nach etwa sechs Gehtagen in der Nähe von Jerusalem an. Dort wurden sie von „Trail-Angel“ Avi aufgenommen, er ist einer von hunderten Herbergsvätern in den jüdischen und arabischen Dörfern auf dem INT. Die Herbergssuche läuft übers Internet: „Meistens ruft man bei den Trail-Angels 12 Stunden, bevor man kommt, an. Die Israelis sind da sehr spontan.“

Doch natürlich war dem Ehepaar anfangs mulmig. Schließlich kannten sie die Leute nicht, bei denen sie schlafen sollten.“ Doch was anfänglich Überwindung kostete, wurde belohnt: Von einer israelischen Familie wurden sie mit Shakshuka, einem landestypischen Gericht aus Eiern Tomaten und Zwiebeln bekocht, tranken mit Beduinen Tee, begegneten Kamelen, gingen mit zum Faschingsfest in die Synagoge und schliefen in Höhlen.

+ Schaurig-schön: Eine Höhlen-Übernachtung. © Daniel Targownik

Nach ihrem Stopp nahe Jerusalem ging es Richtung Arad: „Dort begann der schwierigste Teil des Weges, denn langsam kamen wir in die Wüste, wo man mehr kraxeln muss – und hatten bald das Problem mit dem Wasser“, erzählt Daniel Targownik. Die Wüste Negev nimmt etwa 60 Prozent des Landes ein. Auch dort gab es für die Wanderer, wie auf dem gesamten Trail, Orientierungs-Kennzeichen auß weißen und farbigen Streifen auf Mauern und Steinen. „Und natürlich hatten wir unser Handy dabei, allein schon wegen der Wasserversorgung.“

Denn in vielen Teilen der israelischen Wüste gibt es weder Supermärkte, noch Wasserstationen: „Einige durchtrainierte Wanderer nehmen zwar ihre Wasserration für mehrere Tage im Rucksack mit, aber das sind dann schon mal zehn Liter, also zehn Kilo plus“, sagt der 51-Jährige. Daher entschied sich das Paar dafür über eine App Wasser zu bestellen, das an bestimmten Stationen in der Wüste deponiert wird: Ein Student deponierte es gegen einen kleinen Obolus – und meldete per WhatsApp, wo das Wasser zu finden war.

+ Zurück in der Kälte: Das Abenteurer-Paar mit kulinarischen und fotografischen Souvenirs im Schnee. © Anna Schwarz

Denn Wasser ist ein begehrtes Gut im Negev: „Beduinen-Kinder nehmen die Wasserflaschen, wenn sie irgendwo herumliegen“, sagt Targownik. Er verurteilt sie dafür nicht: „In der Wüste geht’s für sie einfach ums Überleben.“ Auch die beiden Filmproduzenten kamen an ihre Grenzen: „Ich habe während des Trips sehr viel abgenommen“, sagt er. Meistens startete das Paar bereits um fünf Uhr früh, um der Hitze zu entkommen.

Paula Zimerman-Targownik hatte anfangs Fußblasen, einen Hautausschlag: „Und ich hatte ständig Hunger.“ Auch der Toilettengang in der Wüste war für sie zunächst ungewohnt: „Es gab einfach nichts, wo man sich verstecken konnte, aber es ist ja auch niemand da.“ Nach den Strapazen kam das Duo im April in Eilat an – und freute sich vor allem über das Meer: „Es war einfach schön, so viel Wasser zu sehen“, sagt Daniel Targownik. Inzwischen sind die beiden so weit, dass sie den nördlichen Teil des Shvil auch noch gehen wollen, irgendwann. „Manchmal können wir es gar nicht glauben, dass wir das wirklich gemacht haben.“

Vortrag

Am Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr erzählen Paula Zimerman-Targownik und Daniel Targownik über ihre Erfahrungen auf dem Israel National Trail in der Bibliothek im Bürgerhaus Unterföhring. Dabei zitieren sie aus ihrem Reise-Tagebuch, zeigen Videos, Fotos und haben ihre Wanderausrüstung dabei. Eintritt: fünf Euro; Kartenvorverkauf im Bürgerhaus unter Tel. 089/95 081 506.