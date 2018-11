Stauchaos: Heli landet auf der A 99 - das ist der Grund

Mal wieder Vollalarm auf der A99: Die war am Mittwochmittag nach einem Unfall gesperrt. Ein Hubschrauber landete auf der Fahrbahn. Aber nicht, um einen Verletzten zu transportieren.

Die Autobahn musste nach einem Unfall am Mittwochmittag zwischen dem Kreuz München-Nord und der Ausfahrt Aschheim/Ismaning in Richtung Salzburg gesperrt werden.

Der Fahrer (54) eines Lasters aus Bulgarien hatte beim Wechseln von der mittleren auf die rechte Spur einen Skoda übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrerin, eine 48-jährige Rumänin, verletzte sich dabei laut Polizei am Arm und klagte über Herzschmerzen.

Per Hubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen. Dafür musste die A 99 30 Minuten komplett gesperrt werden, danach floss der Verkehr links an der Unfallstelle vorbei. Die Frau kam ins Krankenhaus, der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 7000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Unterföhring, Ismaning und die Berufsfeuerwehr München.

