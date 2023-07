A99: Beifahrerin stirbt nach schwerem Auffahrunfall

Von: Patricia Kania

Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Unfallverursacher in eine Klinik. (Symbolbild) © adac

Bei einem Auffahrunfall auf der A99 ist eine Beifahrerin so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben ist.

Unterföhring - Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Freitag gegen 10.55 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und der Anschlussstelle Aschheim. Nach Angaben der Verkehrspolizei Hohenbrunn fuhr ein 84-Jähriger aus Baden-Württemberg mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen, als er das Stauende zu spät bemerkte und auf das Auto eines 57-Jährigen frontal auffuhr. Anschließend blieben beide Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Tödlicher Unfall auf der A99: Reanimation erfolglos, auch Fahrer schwer verletzt

Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Alle Insassen des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt.

Tödlicher Unfall auf der A99: Staatsanwaltschaft ordnet Gutachten an

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft München I wurde laut Pressebericht unter anderem ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Für die Landung und den anschließenden Start des Hubschraubers kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung der Autobahn. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12 000 Euro.

Tödlicher Unfall auf der A99: Langer Rückstau

Die Absperr- und Reinigungsmaßnahmen an der Unfallstelle übernahmen Feuerwehrkräfte aus München und Unterföhring und die Autobahnmeisterei Hohenbrunn. Der Verkehr konnte während dieser Zeit über die vier rechten Fahrstreifen vorbeifahren. Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Neuherberg.