Wassersportler bangen um den beliebten Surfer-Kiosk am Feringasee

Am Feringasee: Wassersportler bangen um den beliebten Surfer-Kiosk.

Unterföhring– Der Feringasee ist ein wahres Eldorado für Wassersportler. Egal, ob Schwimmer, Surfer oder Standup-Paddler – der See bietet für alle perfekte Bedingungen. Und nach der sportiven Trainingseinheit geht’s zum sogenannten Surfer-Kiosk, der wie auch der Kiosk an der FKK-Halbinsel zum großen Biergarten am Fe-ringasee gehört: Dort, ganz nah am Ufer, wartet schon Eduard Grill, der am See vor allem als DJ Eddy bekannt ist, mit einem kühlen Getränk, einem Eis oder einer bayerischen Brotzeit. Rund 300 Stammgäste, darunter eben viele Sportler, aber auch Familien mit Kindern, verbringen die schönen Sommertage regelmäßig am Surfer-Kiosk, wo DJ Eddy mit seinem bayerischen Schmäh und seiner abwechslungsreichen Musikauswahl für entspanntes Urlaubsfeeling sorgt.

Doch die Gäste fragen sich: Wie geht es weiter mit ihrem geliebten Kiosk? Fest steht, dass die Wirtsfamilie Faltermaier zum Jahresende aufhört und ein neuer Wirt die Gastronomie am Feringasee übernimmt. „Meine Stammgäste und ich hoffen natürlich, dass es so weitergeht ,wie bisher“, sagt Eduard Grill, der seit 2013 im Kiosk arbeitet und ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. „Als ich angefangen hatte, habe ich halt geschaut, dass ich nette Leute als Gäste bekomme. Und das ist mir gelungen. Den Leuten gefällt’s hier einfach sehr gut. Das merkt man jeden Tag, an dem wir offen haben.“ Was auch daran liegt, dass die Tische immer liebevoll dekoriert sind und Grill jeden Gast persönlich begrüßt

Auch Grill weiß nicht, was im nächsten Jahr sein wird. „Wir alle, die hier am See arbeiten, wissen nicht, wer neuer Pächter wird und ob der vielleicht seine eigenen Leute mitbringt. Ich würde jedenfalls gerne weitermachen, der Kiosk ist ja auch immer gut gelaufen.“

Am Sonntag ist die Saison am Surfer-Kiosk zuende gegangen (der Biergarten hat natürlich weiter auf). Die Stammgäste sind schon jetzt gespannt, wer sie hier nächstes Jahr begrüßen wird. rg