Aus Feinkostladen wird Weinhandlung: Unterföhringer Traditionsgeschäft auf neuem Kurs

Frischware ist nicht mehr gefragt: Feinkost Ebert in Unterföhring wird zur Vinothek.

Unterföhring – In den vergangenen 70 Jahren hat sich der Laden der Familie Ebert mehrmals gewandelt. Inzwischen arbeitet die vierte Generation im Laden mit und es stehen neue Veränderungen an: Anfang März wird Josef Ebert sein ehemaliges Feinkostgeschäft als Weinhandlung neu eröffnen.

Seit Ende des vergangenen Jahres wird hinter verschlossenen Türen an der Gartenstraße in Unterföhring fleißig umgebaut. Spirituosen, Öle und Geschenkkörbe wird es künftig „beim Ebert“ geben – und natürlich Catering.

+ Familienprojekt: Josef Eberts Schwägerin Edith Haderer und sein Sohn Maximilian Ebert mischen Mörtel für die Fliesenfugen an. © Geral d Förtsch

Der florierende Partyservice hat sich mittlerweile zum wichtigsten Standbein des Familienbetriebs entwickelt. Aus seiner Küche hinter dem Ladengeschäft beliefert Josef Ebert mit 16 Mitarbeitern seine Kunden in Unterföhring, Ismaning und ganz München. „Dieser Geschäftsteil ist immer weiter gewachsen“, sagt der 58-Jährige. Privatkunden und Firmen bestellen Catering, auch Großveranstaltungen mit mehreren Hundert Gästen beliefert Ebert.

Der Partyservice boomt - Frischware ist nicht gefragt

Während der Partyservice boomt, stagnierte der Umsatz im Feinkostgeschäft. „Dabei war der Laden aufgrund der Frischwaren sehr personalintensiv“, sagt Ebert. Weil es schwierig ist, neues Personal zu finden, gab es immer wieder Engpässe. Auch der Seniorchef, Eberts 87-jähriger Vater Kaspar Ebert, stand in Stoßzeiten wieder im Laden.

Aus der Gemeinde: Unterföhrings Haushalt der Superlative: Der 313-Millionen-Euro-Plan

„Wir waren ja schon auch der Nahversorger hier, aber man kann sich nicht zerreißen“, sagt Josef Ebert, der sich entscheiden musste. Um der wachsenden Nachfrage beim Catering nachzukommen, hat er den Feinkostladen schweren Herzens aufgegeben. „Viele unserer Stammkunden haben Verständnis, manche sind traurig“. Die Angestellten werden im Catering weiter beschäftigt.

Spangänse, spezielle Braten, Käse und Schinken wird man auch künftig „beim Ebert“ bestellen können. „Diese Zutaten kaufe ich für den Partyservice ja ohnehin in der Großmarkthalle ein“, sagt Ebert, „nur die 100 Gramm Gelbwurst an der Theke, die bekommt man jetzt nicht mehr.“

„Die 100 Gramm Gelbwurst an der Theke, die bekommt man jetzt nicht mehr“

Das Angebot an Weinen und Spirituosen wird Ebert erweitern. Gute Tropfen aus Italien, Frankreich und Österreich hat er zum Teil selbst bei Winzern ausgesucht.

Josef Ebert wuchs mit dem Laden auf, den vor 70 Jahren seine Großmutter Maria Ebert eröffnete. Sie verkaufte ab 1948 Milch und Semmeln an der Gartenstraße. In den 60er-Jahren bauten seine Eltern Kaspar und Rosemarie Ebert den Laden zum Supermarkt aus. Nach seiner Ausbildung als Handelbetriebswirt stieg Josef Ebert 1982 in das Geschäft ein. In Zukunft ist „der Ebert“, der in Unterföhring ein Stück Geschichte ist, eben ein Cateringbetrieb mit Vinothek.