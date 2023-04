AWO-Beratung hofft auf Übergangsquartier in Unterföhring

Von Charlotte Borst schließen

Unterföhring – Die AWO-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Unterföhring ist in einer räumlichen Notlage. Die AWO sucht dringend ein Übergangsquartier in Unterföhring.

Unterföhring - Die Außensprechstelle in der Schulstraße 1 besteht zwar noch, aber die Zeit läuft ab: Das Gebäude wird im Juni abgerissen, die Gemeinde errichtet auf dem Grundstück einen Neubau für Hort und Mittagsbetreuung und plant auch für die AWO-Außenstelle Räume ein. Doch bis der Neubau in ein bis zwei Jahren bezugsfertig ist, hofft man noch auf ein Übergangsquartier.

Hort wird abgerissen, Beratung muss ausziehen

„Weil das Gebäude vor dem Abriss geräumt werden muss, gehen wir davon aus, dass wir bis circa Ende Mai, Anfang Juni vor Ort bleiben können“, sagt Linda Quadflieg-Kraft, Sprecherin der AWO-Oberbayern. Man sei in Verhandlungen mit der Gemeinde und hoffe, bald eine Adresse nennen zu können. Doch trotz intensiver Bemühungen gibt es noch kein Ausweichquartier. Im Jahr 2022 berieten die Mitarbeiterinnen 90 Einzelfälle in Unterföhring. Daraus ergeben sich über 400 Beratungsstunden. Darin sind neue präventive Angebote, die Ende 2022 gestartet haben, noch nicht enthalten.

Bis Mitte Mai weitere Chancen ausloten

„Wir arbeiten eng mit der AWO zusammen und arbeiten noch an einer Lösung“, sagt Bauamtsleiter Lothar Kapfenberger. Noch sieht die Gemeinde realistische Chancen, die man bis Mitte Mai ausloten wolle.

Doch bisher konnte kein Ausweichquartier gefunden werden. Es gab zwar das Angebot, einen 16 Quadratmeter großen Raum zu nutzen, in dem an der Bahnhofstraße bisher noch die Energieagentur untergebracht ist, die mittelfristig nach Haar umzieht, doch der war für die AWO aus fachlichen Gründen nicht geeignet. „Das hängt vor allem mit Vorgaben des Datenschutzes zusammen, weil Aktenverwaltung und Beratungen getrennt voneinander stattfinden müssen“, sagt Quadflieg-Kraft: „Insgesamt hätten wir uns mehr persönliche Gespräche mit den Verantwortlichen in der Gemeinde gewünscht, um unsere fachlichen Bewertungen bei der Suche mit einfließen lassen zu können.“

Notfalls müssen Eltern, Kinder, Jugendliche nach Garching fahren

Falls wider Erwarten keine Lösung zustande kommt, muss die Außensprechstelle zwischenzeitlich aufgegeben werden. Die AWO-Mitarbeiterinnen würden sich dann in die Beratungsstelle am Römerhofweg 12 in Garching zurückziehen, bis sie nach Unterföhring in den Neubau zurückkehren können. Termine in Garching auszumachen, ist jedoch für Unterföhringer Eltern unter Umständen schwierig.