Badeunfall am Feringasee: Ersthelfer und Wasserwacht reanimieren 74-jährige Schwimmerin

Von: Laura Forster

Die Wasserwacht ist bei dem Unfall im Einsatz (Symbolfoto). © Peter Kneffel/dpa

Dank aufmerksamer Passanten und deren schnellem Eingreifen konnte am Samstag eine 74-jährige Schwimmerin nach einem Badeunfall am Feringasee reanimiert werden.

Unterföhring – Eine 74-jährige Schwimmerin konnte dank aufmerksamer Ersthelfer und der Wasserwacht München am Samstag am Feringasee nach einem Badeunfall erfolgreich wiederbelebt werden. Die Frau geriet laut Wasserwacht gegen 15 Uhr aus unbekannter Ursache in Not. Passanten, die die Situation sofort bemerkten, retteten die untergegangene Dame sofort aus dem Wasser, verständigten 112 und begannen mit einer Herzdruckmassage.

Wasserwacht schnell vor Ort - Frau wird in Münchner Klinik transportiert

Ein Retter der Wasserwacht war schnell vor Ort und intensivierte die Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes. Die 74-jährige konnte wenig später nach intensivmedizinischer Versorgung mit eigenem Herz-Kreislauf in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert werden.