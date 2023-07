„Ein Fass ohne Boden“: Polizist informiert Senioren über Tricks der Internet-Verbrecher

Von: Andreas Sachse

„Cyber Kriminalität“ verursachte 2021, dem Zeitpunkt der letzten Erhebung, allein in Deutschland einen Schaden über 223 Milliarden Dollar. (Symbolfoto) © IMAGO/Westlight

Fishing-Mails, Erpressung und Co.: Im Internet lauern Gefahren, denen sich gerade Senioren bewusst sein sollten. Über diese informierte Kriminaloberrat Arno Helfrich.

Unterföhring – Der vermummte Dieb, der älteren Damen auf der Straße die Handtasche klaut, ist jetzt online. Fishing-Mails, Erpressung und Co.: Im Internet lauern Gefahren, denen sich gerade Senioren bewusst sein sollten. Über diese informierte Kriminaloberrat Arno Helfrich beim jüngsten PC-Stammtisch in Unterföhring.

Helfrich ist ein ausgewiesener Fachmann. Seit 20 Jahren versucht der Ismaninger bei der Kriminalprävention im Polizeipräsidium München, Verbrechern das Handwerk zu legen, bevor sie überhaupt aktiv werden. Und die sind gerade im Internet auf der Suche nach Opfern. „Cyber Kriminalität“ verursachte 2021, dem Zeitpunkt der letzten Erhebung, allein in Deutschland einen Schaden über 223 Milliarden Dollar. An Raffinesse kaum zu überbietende Tricks und das Potenzial Künstlicher Intelligenz lassen Helfrich mit düstrer Prognose in die Zukunft blicken: „Das wird ein Fass ohne Boden!“ Die Polizei laufe ständig hinterher.

„Es geht nicht um die Technik, sondern um Ihr Verhalten!“

Aus dem Grund ist Helfrich daran gelegen, Senioren, die Betrügern allzu oft zum Opfer fallen, nach Kräften zu schulen. Die wohl wichtigste Regel: „Das Problem ist nicht der Computer. Der Fehler sitzt davor“, mahnte Helfrich die Mitglieder des PC-Stammtischs zu steter Achtsamkeit auf. „Es geht nicht um die Technik, sondern um Ihr Verhalten!“

Wie vermeide ich, über den Tisch gezogen zu werden? Ganoven nutzen Gutgläubigkeit, Hilfsbereitschaft und Bequemlichkeit ihrer Opfer aus. Man weiß, dass Betrüger im Telefonbuch nach Vornamen suchen, die zu Omas und Opas Zeiten gebräuchlich waren. Die seinerzeit auf Werten basierende Erziehung, der anerzogene Respekt vor den Mitmenschen macht Senioren zu bevorzugten Opfern. Helfrich beschwor den Stammtisch, die Vernunft niemals abzuschalten. Auch nicht, wenn eine E-Mail einen Millionengewinn verspricht. „Haben Sie an der Verlosung überhaupt teilgenommen? Lesen Sie das Impressum.“ Ein Absender aus Nigeria sollte ebenso misstrauisch machen, wie die fehlende Adresse. Wenn möglich, sollte man mit dem Anbieter persönlich in Kontakt treten. Das gelte auch bei Kauf und Verkauf im Netz. Eine holprige Sprache, Rechtschreibfehler gelten als Hinweis auf Betrug. Vorsicht auch bei Facebook, WhatsApp und Co.

Helfrich weiß von Fällen, da der Absender sein, wie er meinte, privat getauschtes Foto in einem Sexvideo wiederfand. Als nächstes hätten die Cyber-Ganoven Geld erpresst. Der Kriminaloberrat empfahl: „Machen Sie sich nicht nackig!“

Vorsicht beim Online-Banking

Ganz besondere Vorsicht walten lassen sollte, wer seine Bankgeschäfte online tätigt. „Passwörter und Kontonummern gehören ins Offline. Sie wissen nicht, wer sich gerade in ihren PC hackt.“ Aus diesem Grund legte Helfrich den Senioren ans Herz, zumindest geschäftliche Mails über ein kostenpflichtiges und sicheres Postfach zu versenden. „Es hat seinen Grund, weshalb Gratis-Dienste nichts kosten.“

Zum Schluss noch ein Tipp für jene, die ihren x-ten Frühling erleben. Eine Liebelei im Netz hat schlimmstenfalls nichts mit Romantik zu tun. Spätestens wenn man meint, die Hochzeitsglocken bimmeln zu hören, bittet das Gegenüber um Bares. Ein Ticket fürs gemeinsame Stelldichein womöglich, weil die neue Liebe einen Unfall hatte oder die Mama dringend Medikamente braucht. Der Fantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt. Das übrigens gilt grundsätzlich bei Gaunereien im WorldWideWeb.

