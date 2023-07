Nach Brandstiftung: Herzog-Heinrich-Brücke wird morgen wieder frei gegeben

Ursache für den Brand ist wahrscheinlich Brandstiftung. © MM

Der Föhringer Ring im Norden von München wird voraussichtlich am morgigen Dienstag wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilt.

Unterföhring – Pkw und Lkw bis zwölf Tonnen sollen dann wieder über die Herzog-Heinrich-Brücke fahren können. Ein Statiker begutachtet heute die Brücke und prüft im Auftrag des Staatlichen Bauamts Freising die Standsicherheit.

Zwei Bagger und Versorgungsschächte beschädigt

Der Föhringer Ring war übers Wochenende komplett gesperrt worden, weil am Samstag um 4.30 Uhr auf einer Baustelle an der Herzog-Heinrich-Brücke in Oberföhring zwei Bagger und Kabelschächte gebrannt hatten. Ein Unterbau der Brücke wurde stark beschädigt. Die Schadenshöhe taxiert die Polizei im sechsstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei gibt es Hinweise, die auf Brandstiftung hindeuten, die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: Wer Angaben machen kann, wird gebeten, die Polizei unter 089/ 2910-0 zu kontaktieren. mm