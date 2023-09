„Bruder von Jesus“ muss in die Psychiatrie

Von: Angela Walser

Um eine Unterbringung in einer Psychiatrie ging es im Prozess gegen den 25-Jährigen. © Sigi Jantz

Ein 25-Jähriger hatte in Unterföhring im September 2022 einen Busfahrer attackiert. Das Gericht sieht beim Prozess die Gefahr vor einer Wiederholungstat.

Unterföhring – Das Landgericht München I hat einen psychisch kranken Afghanen in der Psychiatrie untergebracht. Der 25-Jährige hatte im September 2022 in Unterföhring einen Busfahrer attackiert (wir berichteten). Der Mann wurde nicht weiter schwer verletzt, aber die Gefahr von aggressiveren Wiederholungstaten war dem Gericht zu hoch, als dass es die Einweisung zur Bewährung hätte aussetzen können.

Dabei hatte der 25-Jährige in seinem Letzten Wort noch gebeten: „Meine Hoffnung besteht darin, freizukommen.“ Dagegen sprachen sich aber die Staatsanwältin und seine Verteidigerin aus. Grund: Der Afghane war weder krankheitseinsichtig, noch wäre seine Betreuerin in der Lage gewesen, sich rund um die Uhr um ihn zu kümmern.



Und drittens fehlt es an einer geeigneten Einrichtung, die den 25-Jährigen hätte aufnehmen können. Tatsächlich lebte der Afghane in einer Parallelwelt, hielt sich für jemand anders, mitunter für seinen Bruder und den wiederum für Jesus.



25-Jährige verweigerte Mundschutz - „Jesus trägt keine Maske.“

Als ihn der Busfahrer an besagtem Septembertag aufforderte, eine Maske zu tragen, hatte er das mit den Worten abgelehnt: „Jesus trägt keine Maske.“ Er griff den Fahrer mit seinen Fäusten an, drohte ihm, seinen Brauch herauszureißen. Als die Polizisten eintrafen, wirkte er wie erstarrt und folgte nur widerwillig ihren Aufforderungen. In der Psychiatrie fiel er durch Aggressivität auf. Er griff einen Pfleger an, würgte eine Kollegin, er fügte sich überhaupt nicht in den Klinikalltag ein, verweigerte auch oft die Medikamente. Außerdem wirkte er bedrohlich auf andere Patienten und früher vermutlich auch auf die Menschen in Unterföhring.

„Ich wünsche ihm“, sagte Verteidigerin Eva Loy-Birzer in ihrem Plädoyer, „dass er sich über die Medikamente allmählich selber begreift. „Es ist die einzige Chance, dass er in der geschlossenen Abteilung verinnerlicht, welche schwere Krankheit er hat“, fügte sie noch hinzu.

Vorsitzende Richterin Nicole Selzam sagte im Urteil beinahe entschuldigend, dass die Strafkammer dem jungen Mann den Wunsch nicht erfüllen konnte, wieder frei und nach Unterföhring zu kommen. Zu den psychischen Problemen hätte sich auch eine Intelligenzminderung gepaart, die jegliches Auffangen durch einen einfachen Job verhindert hätte.

