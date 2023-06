Bürgerfest gipfelt in 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Unterföhring

Teilen

Einzug zum Bürgerfest in Unterföhring, hier der Festzug 2022. © Gemeinde Unterföhring

Das beliebte Unterföhringer Bürgerfest läuft vom 23. bis 27. Juni. Der Festsonntag steht ganz im Zeichen der Floriansjünger.

Unterföhring – Ihr Bürgerfest feiert die Gemeinde Unterföhring von Freitag, 23. Juni, bis Dienstag, 27. Juni, auf dem Festplatz an der Jahnstraße. „Jung und Alt lockt es mit einem gewohnt abwechslungsreichen Programm, das seinen Höhepunkt heuer am Festsonntag mit der 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring hat“, meldet die Gemeinde. Mit Fahrgeschäften wie dem Phönix oder dem Bayernlift bietet der Festplatz zusätzlich zum Autoscooter, Kettenkarussell oder dem Action Center wieder schöne Attraktionen. Das beliebte Musikfeuerwerk findet heuer nicht am Eröffnungsfreitag des Bürgerfests statt, sondern erst am Samstag, 24. Juni.

23. Juni 16.30 Uhr: Freibierausschank vor dem Rathaus

Am Freitag, 23. Juni, beginnt das Bürgerfest um 16.30 Uhr traditionell mit einem Standkonzert der Blaskapelle Unterföhring und Freibierausschank vor dem Rathaus. Danach stellen sich die Vereinsabordnungen zu einem großen Festumzug auf und gehen, angeführt von der Blaskapelle, über die Bahnhofstraße, den S-Bahn-Kreisel, die Medienallee und die Rivastraße zum Festplatz an der Jahnstraße. Im Festzelt zapft Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer um 18 Uhr das erste Fass an, die Böllerschützen werden den Beginn des Bürgerfestes einschießen. Um 19 Uhr beginnen die „Fetzentaler“ zu spielen, die schon im Vorjahr am Eröffnungsabend für beste Stimmung gesorgt haben.

Schafkopfrennen, Country-Musik und Musikfeuerwerk am Samstag

Am Samstag, 24. Juni, veranstalten der Kegelclub und der Fußballclub Unterföhring um 10 Uhr ihr Preis-Schafkopfrennen. Beim Familiennachmittag ab 12 Uhr werden Kinderschminken, Luftballonshow und Puppentheater angeboten. Ab 19 Uhr gehört die Bühne im Festzelt „Rock’n Rodeo“. Die Country-Party-Formation feiert ihr 30-jähriges Bandbestehen und verspricht „Vollgas on stage“. Das große Musikfeuerwerk „Fire, Ice an Magic“, das um 22 Uhr beginnt, wird an diesem Samstagabend dann noch ein weiterer Höhepunkt sein.

Festumzug der Feuerwehr mit Oldtimerkorso am Sonntag

Die große Jubiläumsfeier der Freiwilligen Feuerwehr prägt den Sonntag, 25. Juni. Dem Gottesdienst um 9 Uhr im Festzelt schließt sich gegen 10.15 Uhr ein Festumzug mit Oldtimerkorso durch die Gemeinde an. Ab 14 Uhr verspricht der Auftritt der Schotterebner Blasmusik der Extraklasse im Zelt.

Kindernachmittag am Montag

Montag, 26. Juni, ist von 12 Uhr an traditionell der Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen und Steckerlfisch. Ab 15 Uhr lässt das Mitmach-Konzert von Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme, Gewinner des deutschen Kindermusikpreises 2015, Kinderaugen leuchten. Die Lieder der KIKA- und YouTube-Stars werden auch Eltern gefallen. Ab 19 Uhr heizt die feiererprobte Coverband Nirwana den Besuchern des Festzelts kräftig ein.

Seniorennachmittag am Dienstag - abends spielt Wiesnband Cagey Strings,

Am Dienstag, 27. Juni, beginnt um 12 Uhr der Seniorennachmittag begleitet von der Unterföhringer Band Acoustic Mix. Wie alle Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre erhalten auch jüngere Menschen mit Erstwohnsitz in Unterföhring, die über einen Behinderungsgrad von mindestens 70 Prozent verfügen, gegen Vorlage ihres Schwerbehindertenausweises und eines gültigen Personalausweises zwischen 12 und 17.30 Uhr am Eingang des Festzelts einen Gutschein für ein halbes Hendl und eine Mass Bier.

Zum Ausklang des 37. Bürgerfests wird es dann noch einmal laut. Die Wiesnband Cagey Strings, wie im Vorjahr als Glanzlicht am Dienstagabend angesetzt, verbreitet noch einmal beste Party-Stimmung im Zelt.