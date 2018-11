Chaos vor dem Schultor

Eng wird‘s seit kurzem vor dem Tor der Grundschule Unterföhring. Weil das Tor erst um 7.45 Uhr geöffnet wird, entsteht Gedrängel auf dem Gehweg. Eltern sind sauer.

Unterföhring – Eine Neuregelung an der Unterföhringer Grundschule sorgt für Aufregung. Seit Schuljahresbeginn dürfen die Kinder erst um 7.45 Uhr auf das Schulgelände. Vorher stand der Pausenhof jederzeit offen. Viele Kinder warten nun ab 7.30 Uhr auf Einlass, einige mit Roller oder Fahrrad. Es ist eng auf dem Gehweg, der zum Glück durch ein Gitter von der Schulstraße getrennt ist.

In der Vergangenheit kam es vor, dass bereits um 7 Uhr Kinder auf Spielgeräten im Pausenhof kletterten. Um die Sicherheit an der wachsenden Schule mit inzwischen 525 Schülern zu verbessern, hat Schulleiterin Andrea Hofmann mit Gemeindeverwaltung und Elternbeirat im April eine Begehung durchgeführt und ein Konzept vorgeschlagen. Unter anderem möchte sie die Haupteingänge an die Bahnhofstraße und die Münchner Straße verlagern. Eine weitere Idee ist ein mobiler Zaun, damit Ansammlungen entfallen und einige Schüler Rad oder Roller schon abstellen können. Welche Baumaßnahme sinnvoll ist, soll mit Architekt und Verwaltung geklärt werden.

Grund: Aufsichtspflicht

Eine Neuregelung hat Hofmann allerdings gleich schon eingeführt: Seit Mitte September öffnen sie und der Hausmeister erst um 7.45 Uhr das große Schulhoftor. „Es ist in der Bayerischen Schulordnung geregelt und auch an anderen Schulen üblich, dass die Schule erst um 7.45 Uhr öffnet“, sagt sie, „dann erst beginnt die Aufsichtspflicht“. Nur Schüler, deren Eltern eine Beaufsichtigung ab 7.30 Uhr beantragt haben, dürfen früher auf das Gelände. „Das Angebot nutzen viele Familien.“

Eltern beschweren sich

Einige Eltern haben sich offenbar bei der Gemeinde beschwert, weil sich die Kinder am Gehweg drängen und nicht rein dürfen. Jetzt debattierte der Gemeinderat das Thema. „Es hat irritierte Gesichter gegeben, weil diese Neuregelung schon umgesetzt wurde“, sagte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU). Sabine Fister (SPD), Mutter eines Erstklässlers, sagte: „Es ist ein großes Gerangel, wenn 500 Schüler bis zum Zebrastreifen stehen und, wenn sie reindürfen, zu den Radlstellplätzen stürzen.“ Betina Mäusel (CSU) empfiehlt eine Aufsicht ab 7.40 Uhr: „Manche Lehrer fordern, dass die Kinder fünf oder zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn im Klassenraum sind.“ Einen Zaun am Zaun lehnt Mäusel, die selbst Schulleiterin ist, ab: „Ich will kein Kind zwischen zwei Zäunen stehen sehen.“ Die Gemeinde wird nun die Situation von 7.30 bis 7.45 Uhr mit Schulleiterin und Hausmeister in Augenschein nehmen: „Wir sind in guter Abstimmung mit der Schule“, sagte Kemmelmeyer.

Eltern können Problem lösen

Dass die Schule ein Haftungsproblem einschränkt, begrüßt Michael Gernet, Vorsitzender des Elternbeirats: „Sie können sich vorstellen, was los ist, wenn sich ein unbeaufsichtigtes Kind um 7 Uhr auf dem Gelände der Schule verletzt.“ Auch sein Stellvertreter Florian Slawik findet den eingeschlagenen Weg richtig: „In den ersten Tagen hat es ein paar chaotische Minuten gegeben, vor allem, wenn das Tor aufgeht, rumpeln die Kinder rein.“ Er sieht aber auch die Eltern in der Verantwortung. Viele würden untätig zusehen. „Es gibt jetzt aber definitiv nicht mehr das große Problem.“

Für eine Schulweghelferin ist die Lösung ganz einfach: „Die Eltern sollen ihre Kinder nicht zu früh losschicken, sondern pünktlich.“