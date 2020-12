Corona-Impfstart am Sonntag in Unterföhringer Pflegeheim

Der Impfstoff gegen das Coronavirus ist in der EU zugelassen und wird ab Sonntag, 27. Dezember, verimpft. Und zwar zunächst in Seniorenpflegeheimen: Die bayernweit ersten Impfungen sind nach Informationen des Münchner Merkur im Seniorenzentrum an der Hofäckerallee in Unterföhring geplant.

Landkreis – „Es wird am 27. Dezember definitiv keine Impfungen in den Impfzentren des Landkreises geben“, sagte Landrat Christoph Göbel in einer virtuellen Pressekonferenz einen Tag vor Heiligabend. „Wir priorisieren die Reihenfolge und gehen mit unseren mobilen Impfteams zuerst und ausschließlich in die Heime.“

Alarmierend: 212 Heimbewohner und 106 Pflegekräfte sind infiziert

Denn die aktuellen Corona-Zahlen aus den Pflegeeinrichtungen seien alarmierend, betonte der Landrat. 212 Bewohner in 16 Einrichtungen seien positiv getestet worden (Stand 23. Dezember), eine Woche zuvor waren es nur 82 Bewohner in zehn Einrichtungen. Von den Mitarbeitern sind aktuell 106 mit dem Coronavirus infiziert, eine Woche zuvor waren es 44. „Die Zahlen schnellen nach oben“, sagte Göbel, der dies „mit zwei Heimen als Hotspots“ erklärte. Was wiederum die Strategie erkläre: Impfungen zuerst in den Heimen, erst anschließend in den Impfzentren. Dort könnten ab dem 27. Dezember lediglich Termine vereinbart werden, die Wartezeit werde aber „einige Tage“ betragen.

Rund 20.000 Menschen über 80 Jahre im Landkreis

Dies habe auch mit der Verfügbarkeit der Impfdosen zu tun: „Sie sind der limitierende Faktor“, sagt der Landrat. Die bayernweite Verteilung erfolge anhand der Einwohnerzahlen. Die Zahl der über 80-Jährigen, die auf der Impfliste zur erste Kategorie gehören, schätzt er im Landkreis München „auf circa 20.000“.

Drei Impfzentren hat der Landkreis schon eingerichtet in Haar (Wasserburger Straße 43-45, Unterschleißheim (Volksfestplatz / Ecke Münchner Ring) und Oberhaching (Kolpingring 16), ein viertes soll folgen – voraussichtlich in Planegg, nachdem die Pläne für Neuried gescheitert sind. „Fürs vierte Impfzentrum im Würmtal sind wir in heißen Vorbereitungen“, sagte Göbel.

Terminvereinbarungen mit den Impfzentren

In diesen Impfzentren sind ab Sonntag Terminvereinbarungen zwischen 8 und 18 Uhr möglich in Haar (Tel. 089/ 248 80 66 60), Unterschleißheim (Tel. 089/ 312 03 44 22) und Oberhaching (Tel. 089/ 248 86 19 60). Was das Prozedere angeht: Inklusive Aufklärungsgespräch, das obligatorisch ist, werde ein Durchlauf „rund 20 Minuten“ dauern, so Göbel. Plus bis zu einer halben Stunde „Nachruhezeit“, um zu beobachten, wie die Geimpften reagieren. Was den Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer angeht: Der muss bei 70 Grad minus gelagert werden, „aber natürlich bekommt niemand einen Eisblock in den Körper gejagt“, sagt der Landrat: Nach dem Auftauen sei der Impfstoff im Kühlschrank drei bis fünf Tage haltbar. Eine zweite Impfung ist nötig nach drei bis vier Wochen.

Landrat Göbel lässt sich impfen - wenn er dran ist

Ob er sich selbst wird impfen lassen? „Ja“, sagte Göbel. „Aber erst, wenn ich altersmäßig an der Reihe bin. Es gibt keine Sonderbehandlung des Landrats.“ Impf-Skeptikern entgegnet er: „Der Nutzen wird wesentlich höher sein als die Risiken.“

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München ist hochgeschnellt, von 217,4 am Dienstag auf jetzt 288,83.

