Der Verkehr und andere Probleme dieser Welt: Das beschäftigt Unterföhring

Von: Andreas Sachse

Auf die Fragen der Unterföhringer ging Rathauschef Andreas Kemmelmeyer bei der Bürgerversammlung ein. © Gerald Förtsch

Die Unterföhringer sorgen sich um den sicheren Schulweg ihrer Kinder und um Raser. Zudem wird eine neue Flüchtlingsunterkunft gebaut.

Unterföhring – Die Unterföhringer sind um einen sicheren Schulweg ihrer Kinder besorgt, beklagen sich über rücksichtslose Autofahrer in einer Spielstraße und setzen sich für Senioren, Behinderte und den Klimawandel ein. Das wurde auf der Bürgerversammlung deutlich. Doch auch die großen Probleme dieser Zeit – Energie-Krise und Ukraine-Krieg – kommen in der Gemeinde an.

So informierte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) über ein umfangreiches Paket an Energie-Sparmaßnahmen. Auf der Gemeinde-Homepage sind zudem Verhaltensregeln für einen etwaigen Blackout aufgelistet, einschließlich Vorsorge-Tipps. Die Zahl Flüchtlinge steige auch in Unterföhring. In der Beta-Straße wird an einer weiteren Unterkunft für 300 Asylbewerber gebaut. Kemmelmeyer dankte den vielen Bürgern, die Flüchtlinge daheim einquartierten und somit halfen, die Lage zu entschärfen.

215 Millionen Euro Rücklagen

Die vom Rathaus betriebene Politik, Geld in den Ort zu investieren, wirkt segensreich. Über 150 Millionen Euro fließen in den nächsten Jahren in Feuerwehr, Ortsmitte, Schulen, Wohnen und Kinderbetreuung. Das ist mehr als das Vierfache des Jahresbudgets einer Gemeinde wie Oberschleißheim. Dennoch verfügt man über 215 Millionen an Rücklagen, weshalb der Sportpark ab 2023 wieder in den Fokus rückt.

Den Sportpark seinerzeit zu canceln, wirkt sich heute auf die Sicherheit von Schülern aus. Weil der MVV eine Bushaltestelle verwehrte, hätten Kinder bis zum Campus einen mitunter gefahrvollen, teils über zwei Kilometer langen Schulweg zu meistern, sagte Elternbeiratsvorsitzender Michael Gernet. „Mama-Taxis“ verstopfen die Straßen. Ob der von Gernet und Beirats-Vize, Frauke Klenner, verlangte Schulbus umzusetzen ist, lässt Kemmelmeyer prüfen. Zunächst soll der Fußweg entlang der Pumpstation ausgebaut werden.

„Die Polizei kontrolliert ja“

Um den Verkehr ging es auch Dagmar Hoffmann. Um immobile Senioren von A nach B zu befördern, hätte sie gern eine E-Rikscha angeschafft. Kemmelmeyer will ein E-Radl beschaffen an das Rollstühle gekoppelt werden können. In Sachen Klimawandel hat Hoffmann den ungenutzten Hang südlich der Autobahn vor Augen. „Photovoltaik-Farmen blockieren oft Flächen für den Lebensmittelanbau“, bemängelte sie. Am Hang jedoch würden die Anlagen nicht stören. Der Bürgermeister sagte zu, sich damit zu befassen. Das Gelände gehöre aber dem Bund, nicht der Gemeinde. Gewisse Zweifel plagen ihn ob der Hanglage. Dass von gespiegeltem Licht geblendete Autofahrer in die Böschung brettern könnten, sei der guten Sache bestimmt nicht von Nutzen.

Über Kfz-Fahrer ärgert sich Grünen-Chef Thomas Holler. Im Lohwiesenweg, einer Spielstraße, soll sich kaum einer um die gebotene Schrittgeschwindigkeit kümmern. Mit Sanktionen tut sich die Gemeinde aber schwer. „Die Polizei kontrolliert ja“, sagte Kemmelmeyer. Bodenschwellen allerdings rauben Anwohnern den Schlaf. Blumenkübel als Hindernisse hätten sich andernorts als Problem für die Feuerwehr erwiesen.

