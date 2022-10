Wirt relativiert Unterstützung durch die IHK: „Die Hilfe kam – aber viel, viel zu spät!“

Von: Martin Becker

Die Seewirtschaft beim Poschinger Weiher in Unterföhring ist wegen Insolvenz geschlossen. Wie es dazu kam, das will der Wirt genau erklären.

Unterföhring – Das Herbstlaub raschelt zwischen den Biertischen, über denen die grünen Schirme noch aufgespannt sind. An der „Seewirtschaft“ beim Poschinger Weiher in Unterföhring sieht es fast so aus wie immer. Aber: Seit Anfang dieser Woche ist das beliebte Ausflugslokal wegen Insolvenz endgültig geschlossen, auch wenn Wirt Stephan Kalis immer noch täglich Präsenz zeigt.

Anklopfende Gäste muss er abwimmeln, der 48-Jährige wickelt nur noch das Insolvenzverfahren ab. Dazu gehört auch, Stellung zu beziehen zur Kritik der IHK: Die hat auf die Berichterstattung im Münchner Merkur reagiert und insbesondere auf Kalis➔ Vorwurf, er habe in der Corona-Krise zunächst keine Unterstützung erhalten.

180.000 Euro an Hilfsgeldern erhalten

„Die ,Seewirtschaft‘ hat Anträge auf finanzielle Unterstützung durch die Bundesprogramme eingereicht. Die Anträge des Unternehmens auf November- und Dezemberhilfe, Überbrückungshilfen III, III plus und IV hat die IHK bewilligt und zur Auszahlung angewiesen“, teilt die Pressestelle der IHK für München und Oberbayern mit. Allerdings mussten „Kosten, die im jeweiligen Programm nicht von den Förderrichtlinien des Bundes gedeckt sind, von der Fördersumme abgezogen werden“. Insgesamt habe Stephan Kalis somit immerhin rund 180 000 Euro an Hilfsgeldern erhalten.

Dass diese Summen geflossen sind, bestreitet Stephan Kalis nicht. „Ich dankbar für jede Subvention“, sagt der Gastronom. „Die Hilfe kam – aber viel, viel zu spät!“

Beim Vor-Ort-Gespräch mit dem Münchner Merkur schaut der 48-Jährige in seinem Smartphone die E-Mails durch. Am 10. Dezember 2020 und am 5. Januar 2021 hatte er die Anträge auf „November-. und Dezemberhilfe“ gestellt, „im März wurde mir dann mitgeteilt, wir seien kein coronageschädigter Betrieb“. Daraufhin schrieb Stephan Kalis einen „Offenen Brief“ an vier Politiker – in der Folge „kamen im Juni und Juli eine Entschuldigung und Abschlagszahlungen der IHK“. Gut ein halbes Jahr später also: „Sieben Monate sind eine verdammt harte Zeit. Da war die Liquidität längst massiv beeinträchtigt.“

Ein Tag als Monatsumsatz angerechnet

Detail am Rande: Als ab dem 2. November 2020 der „Lockdown light“ griff, hatte Stephan Kalis die „Seewirtschaft“ am 1. November für einen Tag letztmals geöffnet: „Dieser eine Tag wurde mir aber als voller Monatsumsatz angerechnet.“ Bei den weiteren Hilfen (III, III plus und IV) habe es „Interpretationsspielräume gegeben“.

Fazit des insolventen Wirts: „Durch die Überlastung in den Coronahilfe-Prozessen gingen Fronten auf, die keiner wollte. Wahrscheinlich ist wahnsinnig viel betrogen worden – ehrliche Unternehmer wurden dafür gefühlt bestraft.“

Erst die Coronakrise, dann die Konsumkrise durch sparsamere Gäste, nun die Insolvenz: „Wir sind hier 2020 schuldenfrei an den Start gegangen, und ich bin stolz darauf, die ,Seewirtschaft‘ zwischenzeitlich coronafit gemacht zu haben“, sagt Stephan Kalis. „Aber jetzt ist Schluss, es herrscht maximale Traurigkeit auf beiden Seiten – bei mir und den Gästen.“ MARTIN BECKER