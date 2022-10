Einwände bremsen Expressbus

Der Expressbus X207 soll von Poing über Kirchheim, Aschheim, Unterföhring nach München fahren. Ob er in zwei Jahren startet, ist noch offen. © LRA München

Er soll eine attraktive Ost-West-Verbindung werden: der Expressbus X 207 zwischen Poing, Kirchheim, Aschheim, Unterföhring und München. Doch seine Ausschreibung ist nun einstimmig vertagt worden.

Landkreis - Drei Beteiligte haben mit ihren Einwänden den Nutzen der Linie geschmälert, daher entschied der Mobilitätsausschuss des Kreistags, dass die Kreisverwaltung weitere Gespräche mit der Landeshauptstadt und den Gemeinden Poing und Unterföhring führen soll. „Kleinlich“ nannte Markus Büchler (Grüne) die Bedenken aus Unterföhring, und Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) nannte es „bitter“, wenn die aufwendig geplante Linie nicht realisiert werden sollte. Montags bis freitags wäre der X 207 im 20-Minuten-Takt und samstags stündlich zwischen Poing, Kirchheim, Aschheim, Unterföhring und dem Olympia Einkaufszentrum gependelt. Er sollte Fahrgäste ab Dezember 2024 zu den S-Bahnhöfen der S2 und S8 sowie zur U6 bringen. 1,5 Millionen Euro würde der Landkreis jedes Jahr investieren. Doch nun steht die Umsetzung ab Dezember 2024 in Frage.

Landkreis will mit Tangentiallinien den ÖPNV attraktiver machen

Der Landkreis hat sich zum Ziel gesetzt, zeitnah ein Netz aus Expressbussen aufzubauen. Umwege über das U- und S-Bahnnetz sollen möglichst überflüssig werden, wenn neue Tangentiallinien die Reisezeiten verkürzen. Doch in Poing (Landkreis Ebersberg) darf der Expressbus aufgrund räumlicher Enge nicht ins Ortszentrum fahren, sondern nur bis Grub. Außerdem zahlt der Landkreis Ebersberg beim 20-Minuten-Takt nicht mit, sondern beteiligt sich nur an einem Stundentakt mit maximal 80 000 Euro im Jahr. Die Landeshauptstadt München sieht keinen Bedarf für einen Bus bis zum Olympiaeinkaufszentrum und trägt überhaupt keine Kosten mit. Daher will der Landkreis den X 207 nur knapp über die Stadtgrenze bis Alte Heide (U6) führen. Vor allem aber reduziert ein Beschluss des Gemeinderats Unterföhring den Nutzen des X 207: Der Bus darf die Poller am S-Bahnhof nicht passieren, er würde daher den Bahnhof nicht anfahren.

„Schon etwas kleinlich“

Im Mobilitätsausschuss stieß dies auf Unverständnis. „Mit der Querverbindung X 207 wollen wir auch der vom überbordenden Verkehr gequälten Gemeinde Unterföhring helfen“, sagte Markus Büchler (Grüne): „Da mutet es schon kleinlich an, wenn Unterföhring sagt: Aber nicht durch unsere Schranke.“ Günther Heyland (FW) meinte: „Es ist ja das Wesen eines Verbundsystems, dass man über die Grenzen hinaus an einem Strang zieht.“ Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) will den X 207 „auf keinen Fall einstampfen“. Sie schlug vor: „Vielleicht sollten wir die Linie zuerst im Stundentakt anbieten.“