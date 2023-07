Elkes Zauberschere: Friseurin aus Unterföhring nach Amputation in Existenznot

Von: Andreas Sachse

Vor ihrem Salon „Elkes Zauberschere“: Elke Forster (l.) mit Prothese mit ihrer Freundin Michaela Fischer. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Ihren Freunden ist es zu verdanken dass Elke Forster nicht längst aufgegeben hat. Vor einem Jahr musste man ihr ein Bein amputieren. Sie hat Diabetes.

Unterföhring – Fast genau vor einem Jahr wäre Elke Forster (55) um ein Haar gestorben. In einer Notoperation musste man ihr den rechten Unterschenkel amputieren. Eine Blutvergiftung war nicht erkannt worden, die sich vom Sprunggelenk aus das Bein aufwärts fraß. Jetzt kämpft sie um ihre Existenz, ihren Friseursalon „Elkes Zauberschere“ in der Münchner Straße 76 in Unterföhring. Ohne die Unterstützung von ein paar wirklich guten Freunden hätte sie wohl längst aufgegeben.

Das Leben der selbstständigen Friseurin ist nicht erst am 7. August 2022 aus den Fugen geraten. Im Vorjahr hatte ihr Herz den Dienst versagt. Sieben operativ eingesetzte Stents halten seither verengte Herzkranzgefäße offen. Wegen einer Infektion hatt man ihr zuvor bereits einen Zeh am linken Fuß abgenommen. Der Lebensgefährte habe sie verlassen, erzählt sie, und ihre Katze gestorben. Dann kam Corona, und Elke Forster verlor auch ihre Mutter. Von Trauer überwältigt, stürzte sie auf den Stumpf. „Der blanke Knochen hat rausgeschaut“, erinnert die 55-Jährige diesen traumatischen Moment. In der nachfolgenden Operation wurde das Bein um weitere zwei Zentimeter gekürzt.

Zeh musste auch entfernt werden

In einer stillen Minute mag Elke Forster sich fragen, was in aller Welt sie falsch gemacht haben mag, warum sie solches Ungemach erleiden muss? Auch ihren Zeh hatte man infolge einer Infektion amputieren müssen. Seit 1999 leidet die 55-Jährige an Diabetes. Eine Fußpflegerin verletzte sie versehentlich, was unbemerkt blieb. Das Missgeschick fiel niemandem auf. „Mein Fuß war ja taub.“

All diesen Widrigkeiten begegnete Elke Forster mit der Kraft ihres Willens. Gegen Covid und die zur Eindämmung der Pandemie verordneten Beschränkungen vermochte sie nichts auszurichten. „Corona hat mir das Genick gebrochen!“ Die Pandemie nahm ihr die Chance, ökonomisch auf die Beine zu kommen. Nach der Amputation des Unterschenkels versagte sie sich sogar eine Reha. „Ich kann es mir nicht leisten, mein Geschäft zu schließen“, sagt sie. Miete für Friseursalon und Wohnung waren während der Zeit im Klinikum weiter gelaufen. Tapfer müht sie sich seither, durchzuhalten. Stammkunden seien zwischenzeitlich zur Konkurrenz gewechselt. „Wenn Dir noch mal was weggeschnitten wird, muss ich mir wieder was Neues suchen“, habe eine Kundin ihr Ausbleiben begründet.

Dienst an der Seele der Freundin

Ohne die Unterstützung von ein paar guten Freunden hätte Elke Forster längst aufgegeben. Freunde wie Michaela Fischer (38), die nicht nur im Laden hilft, wenn Not am Mann ist. „Ich putze, erledige Botengänge oder brühe uns einen Kaffee auf.“ Noch wichtiger aber ist der Dienst an der Seele der Freundin. „Ich bin für sie da!“ Die 38-Jährige hat miterlebt, wie die „so herzensgute Frau“ an ihrem Schicksal verzweifelte, wie sie kurz davor stand, ihr Leben wegzuwerfen.

Umso mehr bewundert sie die Freundin für die Energie und den Mut, mit der Elke Forster jeden neuen Tag angeht: „Wenn Du so etwas miterlebst, sagst Du Dir selbst immer wieder, wie gut Du es doch hast!“ Als Elke Forster den Salon in der Münchner Straße 76 vor zehn Jahren übernahm, richtete sie „Elkes Zauberschere“ im Stil der 1950er und 1960er Jahre ein. Elvis und Wirtschaftswunder, das taugt ihr. Doch auch in der Zeit von Facebook, Smartphone & Co. hat sie ihre Frau gestanden.

So vieles auf einmal verloren

Bis zu dem Tag jedenfalls, als ihr Lebensgefährte sie klinisch tot in der Küche liegend fand. Bei nahezu jedem Satz, den sie sich abringt, kommen ihr die Tränen. Der Tod der Mutter, der Lebensgefährte, die Katze. Elke Forster ist der Meinung, in den letzten zwei Jahren Schicksalsschläge für ein ganzes Leben erlitten zu haben. Mit einer Prothese am Bein hofft sie, sich und den Salon vor dem endgültigen Aus bewahren zu können. Ohne die Hilfe von Freunden, die ihr die Miete vorstreckten, ihr beim Einkaufen helfen und die ihr immer wieder Mut zusprechen, wäre sie so weit niemals gekommen.

Auto würde mehr Normalität bringen

Ihre Freundin Denise Wurst richtete ihr ein Spendenkonto ein unter www.spendenseite.de. Elke Forster wünscht sich ein Handicap-gerechtes Auto, das ihr das Gefühl vermitteln würde, ein voller Mensch zu sein. Mit einem Auto könnte sie ein wenig Geld mit Hausbesuchen verdienen, der Normalität ein wenig näher rücken.

Gut 900 Euro sind bisher an Spenden eingegangen. Darüber freut sich Friseurin Elke Forster, als hätte sie im Lotto gewonnen.