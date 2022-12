Expressbus 207 vorerst gescheitert

Von: Charlotte Borst

Die Schranke beim S-Bahnhof in Unterföhring mit Blickrichtung vom Gewerbegebiet kommend in Richtung Bahnhofstraße. © Gerald Förtsch

Monatelang wurde geplant und geändert. Jetzt ist das Verkehrsprojekt „Expressbus 207“ auf der Zielgerade vorerst gescheitert.

Unterföhring/Landkreis – Der neue Expressbus sollte ab Dezember 2024 eine attraktive Ost-West-Verbindung zwischen Poing (Kreis Ebersberg), Kirchheim, Aschheim, Unterföhring und dem Olympia-Einkaufszentrum in München werden. Aus der Idee, ohne Umwege vom Münchner Osten in den Münchner Norden zu kommen, wird aber so schnell nichts.

Ganz verworfen ist das Projekt noch nicht

Weil die Linie nicht die ursprünglich geplante Route über den U-Bahnhof Unterföhring, den S-Bahnhof Poing und den U-Bahnhof Olympia-Einkaufszentrum fahren darf, sehen die Kreisräte das Ziel der Linie verfehlt. Ganz und gar verworfen hat der Kreistag das Projekt aber nicht: In einem Jahr wird erneut über den X207 entschieden. Landrat Christoph Göbel (CSU) hofft auf eine Lösung: „Wir sind schon mitten in den Gesprächen“, sagte er in der Dezember-Sitzung des Kreistags.

Zu viele Hindernisse

Die Gemeinde Unterföhring hat – einem alten Gemeinderatsbeschluss folgende – erklärt, dass der X207 den Kreisverkehr am S-Bahnhof nicht passieren darf, weil die Schranke nicht geöffnet werden soll, um die Siedlung rund um die Bahnhofstraße nicht mit Verkehr zu belasten. Stattdessen sollte der Bus an der Mitterfeldallee halten, weit entfernt vom Bahnhof. In Poing darf der Bus wegen der räumlichen Enge nicht ins Zentrum fahren, er soll in Grub halten. In der Landeshauptstadt München will man für die Route über den U-Bahnhof „Studentenstadt“ hinaus nicht mitzahlen, weil es für eine Fahrt über den Frankfurter Ring zu den U-Bahnhöfen „Alte Heide“ und „Olympiaeinkaufszentrum“ schon ein ausreichendes ÖPNV-Angebot gebe und die Kapazität auf dem Frankfurter Ring ausgeschöpft sei.

Nutzen nicht im Verhältnis zu den Kosten

Wie Maria Knoller (CSU) riet auch ÖDP-Kreisrätin Karin Schuster, die grundsätzlich eine Fürsprecherin für die Expressbusse ist, dazu die Einführung der Linie zu verschieben, bis ein überzeugendes Konzept vorliege. Aufgrund der jährlichen Kosten von 1,5 Millionen Euro waren sich die Kreisräte einig, dass die überarbeitete Linie ohne die Verknüpfungen zur S8 und S2 nicht interessant sei und der Nutzen in keinem Verhältnis zu den Kosten stehe. Nun wird die Kreisverwaltung in weiteren Gesprächen prüfen, wie die Anbindung der S-Bahnhöfe auf einer Ost-West-Verbindung doch gelingen kann.