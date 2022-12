Das wäre ein passendes Häuschen: Familienzentrum bewirbts sich in der Tulpenstraße

Das kleine Einfamilienhaus an der Tulpenstraße steht leer.

CSU plädiert für soziale Nutzung

Der Gemeinderat Unterföhring hat den Antrag der Modelleisenbahnfreunde abgelehnt, die das Haus an der Tulpenstraße 10 als Vereinsheim nutzen wollten.

Unterföhring - Die Mehrheit sieht einen sozialen Zweck, wie etwa als Familienhaus, für die Immobilie vor. Die Modelleisenbahnfreunde suchen nach einem neuen Vereinsheim. Spätestens bis zum Frühjahr 2023 müssen sie aus dem Gebäude an der Schulstraße 3 raus. Die Gemeinde hatte der Ende 2019 gegründeten Gemeinschaft die Immobilie zunächst für ein halbes Jahr zugesichert und dann weiter verlängert. „Die Gemeinde wird das Gebäude abreißen und auf dem Grundstück einen Hort und eine Mittagsbetreuung bauen“, sagt Bauamtsleiter Lothar Kapfenberger. Das Einfamilienhaus an der Tulpenstraße sei in den vergangenen Jahren immer wieder zwischengenutzt worden, „vor etwa drei Jahren von einem Kindergarten. Dafür gab es kleinere Bauarbeiten.“ Seitdem stehe das Haus leer.

Modelleisenbahner suchen eine neue Bleibe

Für den Vorsitzenden der Modelleisenbahner Sepp Frey wäre das leer stehende Haus in der Tulpenstraße 10 optimal gewesen. „Wir hätten uns auch eine gemeinsame Nutzung mit dem Familienhaus vorstellen können“, sagt Frey.

Der Gemeinderat jedoch hat den Antrag der Modelleisenbahner bei der jüngsten Sitzung abgelehnt (8:15). Manfred Axenbeck (CSU) sieht eine andere Nutzung für das Haus an der Tulpenstraße: „Es liegt mitten im Ort. Zum Haus gehört ein Riesengrundstück mit vielen Bäumen. Das ist optimal für Kinder.“ Das Familienhaus passe besser dorthin. Denn auch das Familienhaus sucht dringend nach einem eigenen Gebäude.

Auch andere Institutionen können sich bis Januar bewerben

Derzeit sitzt der Verein in einem kleinen Büro in der ehemaligen Pfarrvilla. Dort finden die Beratungstermine statt. „Im Moment sind wir mobil unterwegs“, sagt Benjamin Röck, 2. Vorsitzender. Die Krabbelgruppe trifft sich im Evangelischen Gemeindehaus. Weitere Treffpunkte sind die Volkshochschule sowie die Kinder- und Jugendfarm. „Mit dem Haus in der Tulpenstraße hätten wir endlich eine feste Bleibe,“ sagt Röck.

Bis zur Sitzung im Januar muss das Familienhaus einen offiziellen Antrag stellen. „Bis dahin können sich weitere Institutionen für das Gebäude bewerben“, sagt Axenbeck. Dann werde der Gemeinderat darüber entscheiden.

Modelleisenbahnfreunde suchen großen Raum

Die Suche für die Modelleisenbahner geht weiter. Im Moment laufen Anfragen bei Privatleuten und Firmen. „Wir brauchen einen etwa 60 bis 100 Quadratmeter großen Raum, wo wir unsere Anlagen aufbauen können“, sagt Frey. Kapfenberger versichert, die Gemeinde helfe bei der Suche nach neuen Räumen mit.

