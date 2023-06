Feuerwehr Unterföhring feiert 150. Geburtstag

Beeim Mannschaftsfoto kommt Einsatz dazwischen

Von Andreas Sachse

Die Freiwillige Feuerwehr Unterföhring feiert groß 150-jähriges Bestehen. Als sie sich zum offiziellen Mannschaftsfoto hatte formieren wollen, kam ein Tiefgaragenbrand dazwischen.

Unterföhring – Um ein Haar wäre es womöglich schief gegangen. Als sich die Feuerwehrleute beim Floriansessen im Mai zum Mannschaftsfoto fürs 150. aufstellen wollten, kam ein Alarm dazwischen. Gerade noch rechtzeitig, bevor der Fotograf entnervt abgezogen wäre, war man vom Einsatz zurück. Vorsitzender Andreas Axenbeck erinnerte beim Festakt im Bürgerhaus an jenen Nachmittag des 5. Mai, als in einer Tiefgarage in der Feringastraße ein Brand ausbrach.

Kameraden aus Ismaning retten den Fototermin

Die Kameraden aus Ismaning hatten den Unterföhringern seinerzeit geholfen, doch noch zu ihrem Foto zu kommen. „Unser big picture“, sagte Axenbeck am Rednerpult und deutete auf die über ihm eingeblendete Fotografie. Ein wenig verschwitzt und verrußt, mit allerlei Rettungsmitteln angetan, lachte die Unterföhringer Wehr geschlossen von der Bürgerhaus-Bühne in den Saal. Es ist ein besonderes Bild, zweifellos. „Ihr habt uns den Tag gerettet!“ rief Axenbeck, an die Ismaninger gewandt.

Bewährt beim Großbrand 1893

An jenem bedeutungsschweren Tag, dem 15. Mai 1873, auf den die Feuerwehr zurück geht, bestand Unterföhring aus 600 Einwohnern, 88 Häusern und einer Kirche. Ludwig II. war König in Bayern und Bismarck preußischer Ministerpräsident. An Einsatzmitteln stand der Truppe eine einzige, händisch betriebene Feuerwehrspritze zur Verfügung. Es waren andere Zeiten damals. Eine Zeit, da man vor allem Feuer zu löschen hatte, wie den Großbrand von 1893, als die noch junge Wehr beim Brand in gleich drei Gehöften ihr Können bewies. Bei einem Feuer innerorts schlug die Glocke, begleitet vom Hornisten, drei und vier Mal an, außerhalb bloß zwei Mal.

+ Beim offiziellen Festakt: (v.l.) Vorsitzender Andreas Axenbeck, Alois Riederer, Tobias Schöfbeck, Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer, Florian Klietsch, Stefan Ganser und Kommandant Michael Spitzweg. © Gerald Förtsch

Höchste Anerkennung von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer

Nach 150 Jahren mit Einsätzen bei Verkehrsunfällen und Gefahrgutvorfällen, bei Zugunglücken, Feuer und Notfällen im Wasser ist die Feuerwehr zu einem festen Partner der Gemeinde geworden, wie Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) betonte. Dank erfahrener Feuerwehrleute im Unterföhringer Krisenstab konnte Corona gemeinsam gemeistert werden. Während der Energiekrise halfen Kommandant Michael Spitzweg und Stellvertreter Florian Klitsch, mitunter surreale Szenarien der Krisenbewältigung durchzuspielen.

+ Die große Feuerwehr- und Vereins-Familie beim Festakt im Bürgerhaus. © Gerald Förtsch

„Miteinander geht’s besser“ sagt Vize-Landrat Otto Bußjäger:

Als Partner der Unterföhringer Wehr betrachtet sich auch der Landkreis. „Miteinander geht’s besser“, sagte Vize-Landrat Otto Bußjäger: „Die Feuerwehr gibt Halt, Sicherheit und Orientierung.“ In dem Zusammenhang dankte Kreisbrandrat Harald Stoiber der Gemeinde Unterföhring für die Unterstützung der Feuerwehr und des Ehrenamts. In Zeiten oftmals fehlenden Respekts für Rettungskräfte und wachsender beruflicher Belastung wirke die Gemeinde einem am Ehrenamt gefährlich nagenden Trend entgegen.

Ehrenkreuzin Silber

Als Zeichen besonderer Anerkennung hatte der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands, Johann Eitzenberger, der Wehr seine Aufwartung gemacht. Der oberste Feuerwehrmann im Freistaat lobte den Einsatz der Floriansjünger für die Ukraine-Hilfe. 49 Tonnen sandten die Feuerwehrleute in das Kriegs-geplagte Land. Bei der Gelegenheit zeichnete Eitzenberger Kommandant Spitzweg mit dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber aus.

Appell des Vorsitzenden Andreas Axenbeck: „Lasst uns als Feuerwehr-Familie weiter zusammenstehen“

An einem besonderen Tag wie diesem vergaß Vorsitzender Axenbeck nicht, an die Gründungsväter zu denken. Neben ihm auf hölzernem Gestell das Unterföhringer Gemeindewappen als Blumengesteck, grüßte er die zahlreichen Vereine, die der Feuerwehr im Gegenzug mit originellen Präsenten das Jubiläum versüßten. „Lasst uns als Feuerwehr-Familie weiter zusammenstehen“, rief Axenbeck von der Bühne: „Auf die nächsten 150 Jahre!“