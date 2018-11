„Gockl“ Unterföhring:  Metzgerei bleibt bis 2024

Alles anders in Unterföhring: Der „Gockl“ kommt weg, die Metzgerei bleibt. Zumindest bis 2024. Dann gibt‘s einen großen Neubau.

Unterföhring – 15 Minuten dauerte am Montagabend die öffentliche Sondersitzung des Gemeinderats. Dann war zur Überraschung der etwa 20 Zuhörer alles zum Thema „Gockl“ gesagt. Zuvor hatten in nicht-öffentlicher Runde PWU, CSU und Grüne eine neue Marschrichtung festgelegt – gegen die Stimmen der SPD. Den neu eingeschlagenen Kurs, nach dem ab 2024 die Rückkehr des „Gockl“ an der Münchner Straße realisiert wird, skizzierte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU).

Die Gemeinde Unterföhring reißt das Gebäude aus den 1960er Jahren in nächster Zeit ab. „Metzgerlos“ wird Unterföhring dennoch nicht sein. Denn neben der grünen Wiese bleibt vorerst der Metzgerei-Anbau stehen. Thomas Schäfert kann das Geschäft bis zum Ende seines Pachtvertrags im Jahr 2024 betreiben. Dann will die Gemeinde auch den Anbau wegreißen. So wird das Areal frei für einen „Landgasthof“ nach dem historischem Vorbild aus der Zeit um 1910 – inklusive einer Metzgerei. Die Planung dafür soll vorangetrieben werden. Spätestens 2024 will die Gemeinde mit dem Neubau beginnen.

Architektenwettbewerb war für die Tonne

Für den gemeinsamen Betrieb von Metzgerei und Landgasthof werden über eine Ausschreibung, die ein Fachmann begleitet, geeignete Pächter gesucht. „Auch Thomas Schäfert kann sich selbstverständlich bewerben, eventuell mit einem Partner aus der Gastronomie“, sagte Kemmelmeyer. Allerdings muss „zu gegebener Zeit erneut ein Architektenwettbewerb ausgelobt werden, der den Abriss der Metzgerei beinhaltet.“

Der vorliegende Entwurf des Münchner Büros „Homann.Zehl“, das sich als einziges auf die erste Ausschreibung beworben hatte, landet im Papierkorb. Erst im Mai hatte der Gemeinderat die Architekten mit der kniffligen Aufgabe beauftragt, einen Neubau um das Nebengebäude herum zu planen. Jetzt aber verwarf der Gemeinderat deren Entwurfsplanung. Das Preisgeld ist den Architekten immerhin sicher.

Anstoß kommt von den Grünen

Johannes Mecke (Grüne) bedankte sich für die Zustimmung zur Kehrtwende: „Wir kämpfen seit 2011 für den Komplettabriss. Mit dem Antrag haben wir den gordischen Knoten zerschlagen.“ Zufrieden klang auch der Bürgermeister: „Mir war wichtig, dass wir durchgehend einen Metzger haben.“ Das sei auch für „die meisten“ Unterföhringer „das Wichtigste“.

Lerneffekt

Der Neustart sei sinnvoll, sagte Manfred Axenbeck (CSU): „Wir haben nur einen Vorschlag bekommen und hatten schon vermutet , dass es zu kompliziert zu bauen ist, im engen Eck und mit dem Metzgereianbau.“ Im Übrigen entspräche die Vorstellung der Architekten von einem „Landgasthof für Unterföhring“ nicht „unserem Vorschlag, oder meiner Vorstellung“. SPD-Fraktionssprecher Philipp Schwarz bedauert den baldigen Abriss: „Eine temporäre Nutzung wäre sinnvoll und uns wichtig gewesen“, ob als Festsaal für die Vereine oder als Büros für die Rathausverwaltung. Ihm antwortete Gisela Fischer (Grüne): „Wir mussten ja lernen, dass das vom Brandschutz her nicht geht.“ Seit die Gemeinde das Gebäude 2011 gekauft hatte, steht es leer. Jetzt ist ein ganz neuer Kurs für die heiß diskutierte Zukunft des „Gockl“ eingeschlagen.