Große Trauer um Ortschronist Heinrich „Caesar“ Frey

Von: Andreas Sachse

Teilen

Heinrich Frey © Achim Schmidt

Ein Ortschronist ist so etwas wie die Seele der Gemeinde, ihr Gedächtnis. Nahezu vier Jahrzehnte lang galt Heinrich Frey als wandelndes Archiv von Unterföhring. Mit 85 Jahren ist er verstorben.

Unterföhring – . Heinrich Frey, den sie seiner Leidenschaft für Geschichtliches wegen in Unterföhring „Caesar“ nannten, hinterlässt Frau und zwei Söhne. Die Nachricht vom Tod des langjährigen Ortschronisten sorgt über die Grenzen Unterföhrings hinaus für Trauer. Heinrich „Caesar“ Frey stand mit seinem Namen nicht nur 36 Jahre lang für das historische Erinnern der Gemeinde. Der 2005 mit der Bürgermedaille ausgezeichnete Ortschronist war in der Bevölkerung überaus geschätzt.

Mit seinen Anekdoten machte er Geschichte lebendig

Seine Art, eine gern als staubtrocken verschmähte Materie aufzubereiten, kam bei Jung und Alt gleichermaßen gut an. Historische Fakten verstand Frey augenzwinkernd zu vermitteln. Oft hat man ihn aufblühen sehen bei einem seiner historischen Spaziergänge, hat miterleben dürfen, wie Caesar Frey ein x-beliebiges Datum aus einem der vergangenen Jahrhunderte hernahm, um einen Schwank zum Besten zu geben über die Menschen, die in jener Zeit an jenem Ort ihr Leben verbrachten. Allein für sein Vermögen, seinem Publikum bisweilen als sperrig empfundene Inhalte nahezubringen, wird Heinrich Frey in Unterföhring unvergessen bleiben.

Gemeindechronik zur 800-Jahr-Feier Unterföhrings und Initiator des Heimatmuseums Feringer Sach

Ein Denkmal hat sich Frey mit der Organisation der 800-Jahr-Feier Unterföhrings, der aus diesem Anlass verfassten Gemeindechronik und dem historischen Festzug gesetzt, für deren Umsetzung er 1980 maßgeblich mitverantwortlich zeichnet. Zwei Jahre darauf initiierte er die Gründung des Museums- und Heimatvereins „Feringer Sach“ und des bald darauf nachfolgenden, gleichnamigen Museums. In den einstigen Räumen des Gandl-Kinos öffnete das Heimatmuseum vor 22 Jahren schließlich seine Pforten in der Bahnhofstraße. Das Museum gilt als die eigentliche Schöpfung von Heinrich Frey.

Immer ein Lächeln auf den Lippen, stets eine Anekdote zur Hand

Durch wechselnde Ausstellungen sollen die Unterföhringer mit der Vergangenheit ihrer Heimat vertraut gemacht werden. Die Geschichte Unterföhrings, Tradition und Kultur der Gemeinde in all ihren Facetten, hat Frey in den Ausstellungsräumen widerzuspiegeln gesucht. Immer ein Lächeln auf den Lippen, stets eine Anekdote zur Hand. Die besondere Fähigkeit, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, findet in der Broschüre „Unterföhring im Wandel der Zeiten“ ihren Niederschlag.

Geschichtliche Flaniermeile auf dem Deckel des S-Bahntunnels

Nach Fertigstellung der Oberfläche des S-Bahntunnels entsandt mit Freys Unterstützung auf dem Grünzug darüber eine geschichtliche Flaniermeile. 45 Tafeln berichten über Ereignisse ab 3000 v. Chr. bis heute. In der Broschüre steuert der Ortschronist eine reihe humoriger Erzählungen bei.

Trauerfeier am 15. September

Requiem am Donnerstag, 15. September, 9.15 Uhr in der Kirche St. Valentin Unterföhring, um 10 Uhr Urnenbeisetzung auf dem Kirchenfriedhof.