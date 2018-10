Das grüne Gewissen von Unterföhring: Bürgermedaille für den „Protzn-Sepp“

Krötenretttung, Geothermie, Renaturierung der Geißach: Dort und darüber hinaus hat sich Josef Trundt um Unterföhring verdient gemacht.

Unterföhring - Er hat in den vergangenen 30 Jahren viele Spuren in Unterföhring hinterlassen. „Grüne Spuren“, wie Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer betonte. Josef Trundt ist unter großem Applaus der Bürgerversammlung am Donnerstag mit der UnterföhringerBürgermedaille ausgezeichnet worden.

Als „Wächter und Mahner“ hat sich Agenda-Sprecher Josef Trundt für die Geothermie, gegen die Kohleverbrennung und für die Renaturierung der Gleißach eingesetzt. Seine größte „grüne Spur“ habe er aber beim Ringen um den S-Bahn-Tunnel hinterlassen, sagte Kemmelmeyer: „Du warst im Strategie-Team, hast letztlich dann geschickt den ganz neu eingeführten Bürgerentscheid genutzt, um voran zu kommen, und du hast gewonnen.“ Die Gemeinde verdanke auch ganz besonders Josef Trundt, dass sie kein geteilter Ort mehr sei.

Als 1990 die M3 gebaut wurde und ein Tümpel bei der Basispyramide der neuen Trasse weichen musste, setzte sich der heute 73-Jährige in unzähligen Aktionen für die streng geschützte Wechselkröte ein, die dort laichte. Er sorgte im Sommer dafür, dass der Tümpel nicht austrocknete und brachte jeden Abend herausgefischte Kröten auf der Rückbank seines Autos nach Unterschleißheim.

„Damals hast du landläufig den Namen Protzn-Sepp gehabt – für dich war das ein Ehrentitel“, sagte Kemmelmeyer, der ihm damals als junger Bauingenieur einen Wassertank der Firma Überland an den Tümpel stellte. Zwei Monate lang war das CSU-Mitglied – als Nachrücker für Martin Weichselbaumer – auch im Gemeinderat. Er habe in diesen zwei Monaten so viele Anträge gestellt, wie andere nicht in einer ganzen Amtsperiode, hatte Altbürgermeister Klaus Läßing bei Trundts Verabschiedung leise geseufzt.

Der frühere Mitarbeiter beim Landesamt für Umweltschutz nutzte alle Gelegenheiten, um Probleme zu lösen. Er sei in den 90er Jahren Teil des „grünen Gewissens“ der Gemeinde geworden, sagte Kemmelmeyer in seiner charmanten Laudatio. „Aktuell beschäftigt mich und dich das Heizkraftwerk Nord“, sagte der Bürgermeister.

Gerührt nahm Trundt, begleitet von seiner Frau Christel, die Auszeichnung entgegen: „Das ist etwas sehr Besonderes“, sagte er und dankte seiner Familie, die ihm „eine gewisse Narrenfreiheit“ bei der Verfolgung seiner Ziele gegeben habe.